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谷歌母公司、超微財報 投資人失望

聯合報／ 編譯黃淑玲季晶晶／綜合報導
Google母公司Alphabet和半導體公司超微（AMD）四日公布最新財報，但因營收不如市場預期，兩家公司在盤後交易都因此重挫。（路透）
Google母公司Alphabet和半導體公司超微（AMD）四日公布最新財報，但因營收不如市場預期，兩家公司在盤後交易都因此重挫。（路透）

Google母公司Alphabet和半導體公司超微（AMD）四日美股盤後公布最新財報，Alphabet因雲端業務成長速度放緩，營收低於預期，公司股價盤後因而一度重挫逾百分之八，幾乎跌掉今年以來的漲幅。AMD上季營收、獲利和本季展望均優於預期，但公司未提供今年AI營收預測引發市場疑慮，投資人也對資料中心營收未達預期感到失望，導致股價在盤後交易重挫近百分之九。

Alphabet公布財報，上季（去年十至十二月）獲利每股盈餘二點一五美元，營收九六四點七億美元；上季淨利二六六億美元，年增百分之廿八點三。營收年增率百分之十二創二○二三年以來最低。此外，雲端事業上季營收一二○億美元，低於預期的一二二億美元，成長幅度與去年第三季相比明顯放緩。

Alphabet等美國大型科技公司面臨是否花太多錢投入AI的質疑，因為中國大陸的DeepSeek建立的AI模型成本便宜很多，它的聊天機器人應用程式，在App商店的排名已超越OpenAI的ChatGPT、Google的Gemini。

不過，Alphabet執行長皮伽表示，公司正在加速資料中心的投資來驅動AI，今年的資本支出將達七五○億美元；去年的資本支出是五二五億美元。彭博資訊指出，七五○億美元資本支出，遠超過分析師預估的五七九億美元。

至於超微上季調整後每股盈餘一點○九美元，高於華爾街預估的一點○八美元；營收七十七億美元也高於分析師預期的七十五億美元；資料中心的業務成長百分之六十九到卅九億美元新高，但未達到華爾街的期待。

分析師之前已對超微資料中心的發展軌跡表達憂慮，Wolfe Research分析師Chris Caso上月調降對超微AI營收的預期，今年這部分的營收從至少一百億美元降到約七十億美元。

超微執行長蘇姿丰在新聞稿表示，「去年對超微是轉型的一年，我們的年營收創新高，獲利也強勁成長。展望今年，基於我們產品組合的優勢，以及高效能與適應性運算需求的成長，我們看到持續成長的明確機會。」

Alphabet 營收 超微

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