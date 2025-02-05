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字母和AMD領跌科技股 拖累標普和那指早盤下跌 台積電ADR漲0.8%
Google母公司字母和超微（AMD）財報不盡如人意，領跌科技股，殃及標普和那指5日早盤分別下跌0.3%和0.5%，道瓊則持平。彭博資訊報導，中國大陸反托辣斯機構正準備對蘋果App Store的政策啟動調查，拖累蘋果早盤下跌1.2%，也讓美股大盤承壓。費半挫0.2%，台積電ADR揚升0.8%。
字母股價早盤重挫7.6%，因該公司在擴大AI支出之際，雲端事業成長速度放緩，拖累營收低於預期，嚇壞投資人，擔憂該公司要更久的時間才能實現其AI野心。超微早盤則大跌10%，因該公司上季資料中心營收低於預期。
其他個股方面。迪士尼漲0.7%，該公司上季業績在電影「海洋奇緣2」與串流媒體助攻下，業績超預期。叫車業者Uber下跌5.7%，因該公司受法律和監管費用所累，上季盈餘和營業利益均遜於預期，本季訂單則可能受到匯率逆風的衝擊。
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