跟進全球限令 南韓產業部暫禁公務電腦使用DeepSeek
韓國產業通商資源部的1名官員今天說，他們已基於安全疑慮暫時禁止員工電腦能讓中國人工智慧（AI）新創公司DeepSeek進行存取。這使韓國成為最新1個對DeepSeek下禁令的國家。
綜合路透社和韓聯社報導，韓國政府昨天已對各部會機關發布公文，要求公務員在工作時使用DeepSeek或美國公司OpenAI的ChatGPT等生成式AI工具時，須多加留意。
國營韓國水力核能電力公司也已在本月稍早宣布，內部禁用DeepSeek在內的AI服務。
韓國個人資料保護委員會（Personal InformationProtection Commission）已於1月31日發函DeepSeek總部，要求其說明收集的使用者個資項目及如何處理和保存。
澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）1月已呼籲國人使用DeepSeek的模型時應謹慎。美國官員也正在探查DeepSeek對於國家安全的牽涉程度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言