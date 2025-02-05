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ADP「小非農」報告出爐...美1月增聘18.3萬人 多於市場預期

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國1月民間企業增聘18.3萬名員工，高於市場預期。路透
有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國1月民間企業增聘18.3萬名員工，高於市場預期。路透

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國1月民間企業增聘18.3萬名員工，高於市場預期，顯示儘管不確定性加劇，美國就業成長依然充滿韌性。

彭博資訊報導，ADP研究所5日報告顯示，美國企業上月增聘人數為18.3萬人，高於去年12月上修後的17.6萬人，也高於彭博訪調經濟學家的中位數預測15萬人。

這份報告再次重申了美國就業市場仍在以健全速度擴張。雖然職缺數下滑和薪資成長放緩暗示著擴張可能正在趨緩，但雇主仍在持續聘僱人力，裁員人數也持續受到控制。

美國聯準會（Fed）官員正在密切追蹤勞動市場發展，以評估他們今年的降息幅度。去年夏季快速走高的失業率是決策官員去年決定整整降息1個百分點的關鍵動力。不過，自那之後，美國勞動市場已重新展現強勁，Fed主席鮑爾上周也用「非常穩定」來形容勞動市場。

ADP首席經濟學家理察森表示：「我們的2025年有了一個強勁的開局，但這樣的表現也將勞動市場中的兩樣情掩蓋掉了。面向消費者的產業帶動了聘僱人數增加，但企業服務和製造業的就業成長卻在減弱。」

Fed 美國

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