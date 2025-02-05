印尼成立國家級投資機構 營運方式似新加坡淡馬錫

印尼國會4日修訂一項法案，允許政府成立名為「達南塔拉」的國家級大型投資機構，以整合管理國家企業，改善國營企業的投資與回報，並為各項國家政策籌措更多來自國內外的投資。

印尼國營事業部長索赫（Erick Thohir）4日表示，根據2003年第19號國有企業法第3次修正案，全國投資機構「達南塔拉」（Danantara）獲准成立，該機構將整合管理國營企業，以協助政府實現經濟成長率達到8%的目標。

雅加達環球報（Jakarta Globe）今天報導，「達南塔拉」管理的機構包括銀行、電力、石油、電信及礦業等7間大型國營企業，目前由國營事業部長索赫負責管理。

據報導，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）希望透過該機構為國家各項政策提供資金，其中包括免費營養餐食計畫和新首都努山塔拉的建設。

印尼學者指出，「達南塔拉」資機構的營運方式會類似新加坡的淡馬錫，透過管理國有企業資產，以獲得大量資金，但未來該機構可能面臨一些挑戰，如整合國營企業的速度及管理機制等。