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科技七雄的龐大支出 掩蓋了整體資本支出的成長遲緩

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
科技七雄的龐大支出掩蓋了整體資本支出的成長遲緩。美聯社
科技七雄的龐大支出掩蓋了整體資本支出的成長遲緩。美聯社

美國企業的上季財報顯示，科技七雄（Magnificent Seven）與其他公司的差距正在拉大，前者的開支正迅速擴大；而後者則幾乎裹足不前。

法國興業銀行（Societe Generale）的策略師表示，科技七雄去年對房地產和設備的商業支出較前年增加了40%；標普500指數的其他公司只增加3.5%。

由拉普索恩（Andrew Lapthorne）為首的策略師寫道，資本支出成長疲軟的一個明顯原因是，除了金融機構和科技七雄，其他公司的營運現金流正在下降。

隨著科技七雄的獲利、營收與坐擁的現金遠比標普500指數其他493支成分股成長還快，它們成為該指數的成長引擎已有一段時間。彭博行業研究彙編的資料顯示，科技七雄去年的獲利料將躍升34%，其他493間估計僅增加5%，除了顯示出兩者間的差距外，當前的支出模式不同，也會加劇這道鴻溝。

指數 標普 現金流

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