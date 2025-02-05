WGC：2024黃金需求再創新高 各國央行仍是最大買家

在全球地緣政治和總經不確定性引發的避險需求，以及各國央行加速增持黃金的帶動下，去年全球黃金需求量刷新歷史紀錄，且各國央行仍舊是最大買家。

世界黃金協會（WGC）5日公布季度需求趨勢報告，去年全球含場外交易（OTC）的黃金需求增長1%至創紀錄的4,974.5公噸。其中，各國央行去年購買1,045公噸黃金，若以4日價格計算，合計約960億美元，也是連續第三年超過1,000公噸。其中以波蘭、印度和土耳其最多，波蘭央行增持的90公噸居冠。

WGC報告中指出，各國央行去年第4季、也就是川普當選美國總統的季度，黃金購買量年增54%至333公噸，每年黃金購買量也自俄烏戰爭爆發迄今增加約一倍。

現貨金價去年上漲27%，是2010年來最大漲幅，受到投資人藉黃金避險，以及美國聯準會（Fed）啟動降息等因素帶動。金價也在中國大陸近日對美進行報復性關稅措施後，4日再創新高，站上每英兩2,845.35美元。

去年黃金的投資需求增加25%至1,180公噸的四年新高。

金條的投資需求增加10%，金幣購買量則下滑31%，顯示市場對不同產品的需求產生重大變化。金飾需求則受到價格上漲拖累，去年減少11%至1,877公噸。

WGC報告指出，「今年地緣政治和經濟不確定性仍高，央行預料仍是帶動黃金需求的主力」。