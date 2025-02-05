快訊

年後拚財富自由！大樂透頭獎上看1.3億 春節大小紅包獎號看過來

雲端發票「4人重複中大獎」 財政部稱查無不法：求償廠商2400萬

「鐘點看護移工」3月底上路 4小時收1000到1250元

WGC：2024黃金需求再創新高 各國央行仍是最大買家

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
在全球地緣政治和總經不確定性引發的避險需求，以及各國央行加速增持黃金的帶動下，去年全球黃金需求量刷新歷史紀錄，且各國央行仍舊是最大買家。路透
在全球地緣政治和總經不確定性引發的避險需求，以及各國央行加速增持黃金的帶動下，去年全球黃金需求量刷新歷史紀錄，且各國央行仍舊是最大買家。路透

在全球地緣政治和總經不確定性引發的避險需求，以及各國央行加速增持黃金的帶動下，去年全球黃金需求量刷新歷史紀錄，且各國央行仍舊是最大買家。

世界黃金協會（WGC）5日公布季度需求趨勢報告，去年全球含場外交易（OTC）的黃金需求增長1%至創紀錄的4,974.5公噸。其中，各國央行去年購買1,045公噸黃金，若以4日價格計算，合計約960億美元，也是連續第三年超過1,000公噸。其中以波蘭、印度和土耳其最多，波蘭央行增持的90公噸居冠。

WGC報告中指出，各國央行去年第4季、也就是川普當選美國總統的季度，黃金購買量年增54%至333公噸，每年黃金購買量也自俄烏戰爭爆發迄今增加約一倍。

現貨金價去年上漲27%，是2010年來最大漲幅，受到投資人藉黃金避險，以及美國聯準會（Fed）啟動降息等因素帶動。金價也在中國大陸近日對美進行報復性關稅措施後，4日再創新高，站上每英兩2,845.35美元。

去年黃金的投資需求增加25%至1,180公噸的四年新高。

金條的投資需求增加10%，金幣購買量則下滑31%，顯示市場對不同產品的需求產生重大變化。金飾需求則受到價格上漲拖累，去年減少11%至1,877公噸。

WGC報告指出，「今年地緣政治和經濟不確定性仍高，央行預料仍是帶動黃金需求的主力」。

波蘭 金價 黃金

延伸閱讀

蛇年開局 滬指震盪調整收跌0.65％、恒指跌0.93%

擁國民政府破千億美金文物？台中道場宗教詐騙信徒700萬

臺南玉井黃金蕎麥探索館 0121震後迅速重建

大S在台就染流感！赴日2度叫救護車：錯過黃金搶命時間

相關新聞

反制美國意味濃！北京擬對蘋果App Store啟動調查

繼Google和英特爾（Intel）之後，又有一家美國科技大廠遭北京盯上。彭博資訊報導，中國大陸的反托辣斯機構正準備對蘋...

WGC：2024黃金需求再創新高 各國央行仍是最大買家

在全球地緣政治和總經不確定性引發的避險需求，以及各國央行加速增持黃金的帶動下，去年全球黃金需求量刷新歷史紀錄，且各國央行...

箭在弦上！美中貿易戰升溫 投資人觀望衝擊亞股

中國和美國再度針對關稅交鋒，投資人密切關注兩大經濟體另一場激烈貿易戰可能已箭在弦上，亞洲股巿今天為之受挫。金價則再創新高

DeepSeek掀AI熱潮…企業憂資安、合法性 專家建議：主動出擊

隨著人工智慧（AI）技術的普及，越來越多員工在未經公司許可的情況下，私自使用AI工具來提升工作效率。根據外媒報導，尤其是知...

受財報與日圓走強影響 日股小幅收漲

日本股市今天小幅收漲，投資人在評估豐田汽車（Toyota）樂觀財報展望的同時，也關注日圓兌美元升值對出口商帶來的不利影響

Toyota無懼連兩季獲利下滑 仍調高全年營業利益財測

日本豐田汽車（Toyota）上季獲利不如市場預期，今（5）日仍調高全年度營業利益9%，展現因應川普可能發動關稅戰的信心。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。