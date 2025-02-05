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拒華為競標5G 美國務卿讚哥斯大黎加世界榜樣

中央社／ 聖約瑟4日綜合外電報導

美國國務卿盧比歐今天造訪哥斯大黎加。他與總統查維斯會面時稱讚哥國堅守數位安全的立場堪稱拉丁美洲區域與世界楷模。哥國先前決定不讓中國電信巨擘華為競標當地5G網絡。

盧比歐（Marco Rubio）在記者會上表示：「哥斯大黎加是這個區域與世界的楷模。面對尋求施壓和勒索的行為者，他們堅定守護其數位主權與經濟。我們支持這項決定，並承諾在這場戰鬥中支持他們。」

盧比歐談到：「但願以勒索和施壓為手段，對國家與經濟安全構成威脅的企業不會進駐。您們的態度十分堅定，我們也會盡全力支持。第5代行動通訊技術（5G）是21世紀科技的基石…這個國家每年遭到1億多次網路攻擊，涉及來自境外的威脅，因此我們將攜手合作。」

哥斯大黎加是拉丁美洲情勢最穩定繁榮的國家之一，在2007年與台灣斷交、與中國建交後，掀起區域趨勢轉折，因為其後一些其他拉美國家也跟進。但近幾年哥國在人民對中國產生疑慮下，與北京的關係已轉為較不穩。

多年來，哥斯大黎加政府在發展數位基礎設施時，與中國科技企業保持距離。

查維斯（Rodrigo Chaves）2023年便以北京拒絕簽署1項關於網路犯罪的國際協議為由，而讓華為實際上不得競標哥國的5G網絡。美國官員因此從哥國的例子見到希望。

華府將哥斯大黎加的立場視為該區域的典範，美國的拉丁美洲特使克拉佛－卡羅內（Mauricio Claver-Carone）近日也提到：「查維斯總統是偉大領袖，他認出中國隱含的威脅。」

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