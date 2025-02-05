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澳洲政府禁用DeepSeek 大專院校跟進

中央社／ 雪梨5日專電
繼澳洲政府昨禁止政府設備使用深度求索（DeepSeek）產品，部分澳洲大專院校也相繼跟進，建議教職員若有與政府部門合作計畫，或其電子設備存有校方資料，應刪除並避免下載任何DeepSeek產品。路透
繼澳洲政府昨禁止政府設備使用深度求索（DeepSeek）產品，部分澳洲大專院校也相繼跟進，建議教職員若有與政府部門合作計畫，或其電子設備存有校方資料，應刪除並避免下載任何DeepSeek產品。路透

澳洲政府昨禁止政府設備使用深度求索（DeepSeek）產品，部分澳洲大專院校也相繼跟進，建議教職員若有與政府部門合作計畫，或其電子設備存有校方資料，應刪除並避免下載任何DeepSeek產品。

澳洲內政部4日表示，在進行風險評估後，確認DeepSeek的產品、應用程式及網路服務對政府構成「不可接受的安全風險」，因此要求各政府機關識別並移除系統與裝置內的DeepSeek產品與服務，並禁止在政府設備上訪問、使用或安裝相關軟體。

由於澳洲多所大專院校與國防部等安全部門有研究合作，部分學校選擇採取同樣的防範措施。例如，新南威爾斯大學今已透過校內信通知教職員，「強烈建議」遵循政府指引。

校方指出，若涉及與任何政府機構的合作，包括國防部相關計畫，應嚴格遵守政府準則，避免在校方設備上使用或下載DeepSeek產品。校方並「強烈鼓勵」所有教職員將政府準則作為最佳措施。此外，若個人裝置內存有校方資料，應立即刪除、或避免在該裝置上安裝DeepSeek。

校方強調，DeepSeek只是眾多新興技術之一，未來將有更多新技術問世，建議教職員對新技術保持審慎態度，並避免將校方數據輸入未經批准的人工智慧（AI）工具。

澳洲狄金大學（Deakin University）網路韌性與安全研究中心副教授張耀中向中央社表示，許多澳洲大學與政府機關在國家安全領域的研究合作，使得學術機構可能成為網路攻擊目標，不僅關注竊取個人資料，還可能藉由竊取學術研究資訊，掌握其他國家在科技領域的發展方向。

例如，若某大學參與國防相關研究，並在其系統內使用DeepSeek，敏感資訊恐有外洩風險。他預期未來將有更多大學跟進政府的防範措施。

張耀中指出，目前，澳洲大專院校在與政府合作時，已針對外國介入等風險設有安全機制。與其他中國開發的軟體與社交平台類似，DeepSeek受中國政府影響的程度難以確定，而許多人測試DeepSeek後，發現涉及民主議題的內容遭到篩選，DeepSeek透明度被質疑，加上言論審查機制都不符AI發展，因此引發外界不信任。

DeepSeek 國防部 澳洲

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