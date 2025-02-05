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箭在弦上！美中貿易戰升溫 投資人觀望衝擊亞股

中央社／ 香港5日綜合外電報導
中國和美國再度針對關稅交鋒，投資人密切關注兩大經濟體另一場激烈貿易戰可能已箭在弦上，亞洲股巿今天為之受挫。 （聯合報系資料庫）
中國和美國再度針對關稅交鋒，投資人密切關注兩大經濟體另一場激烈貿易戰可能已箭在弦上，亞洲股巿今天為之受挫。 （聯合報系資料庫）

中國和美國再度針對關稅交鋒，投資人密切關注兩大經濟體另一場激烈貿易戰可能已箭在弦上，亞洲股巿今天為之受挫。金價則再創新高。

法新社報導，美國郵政管理局（USPS）暫停接收來自中國及香港的包裹，消息衝擊中國電商平台表現，包括春節休巿後今天開巿的上海股巿和港股今天都走跌。

儘管美股前一個交易日因美國總統川普暫緩對加拿大和墨西哥輸美商品徵收關稅而收漲，上證指數和恆生指數仍交投清淡。

Google母公司Alphabet和超微公司（AMD）營收未若預期，已因中國新創公司深度求索（DeepSeek）推出的聊天機器人而動盪的科技業更為不安。

巿場關注華府和北京貿易爭端再起。不過分析認為，中國看起來採取更審慎作法，已為全面危機應可避免的看法帶來一點希望。

獨立投資研究公司晨星公司（Morningstar）亞洲股票市場策略師王凱（Kai Wang）說：「有關於中國的反制措施，我們認為關稅低於我們先前的預期。考量所有美國進口商品約僅12%將遭課徵關稅，相關作法大體上只是象徵性。」

「至少目前看來，事態發展一大重點在於，這暗示基本上風險沒有先前預期的那麼高。」

與此同時，由於避險情緒升溫，金價飆破每盎司2866美元，創新高。

日股基準日經指數今天收漲0.1%，來到38831.48點。港股恆生指數收跌0.9%，來到20597.09點。上證指數收跌0.7%，來到3229.49點。

至於其他亞股，新加坡、威靈頓、曼谷、雅加達股巿收跌。雪梨、首爾、台北、馬尼拉股巿收漲。

恆生指數 美國 金價

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