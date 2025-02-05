反制美國意味濃！北京擬對蘋果App Store啟動調查

繼Google和英特爾（Intel）之後，又有一家美國科技大廠遭北京盯上。彭博資訊報導，中國大陸的反托辣斯機構正準備對蘋果App Store的政策、以及該公司對應用程式（App）開發商的收費啟動調查，恐為美、中貿易戰新闢戰線。

川普宣布對大陸加徵關稅後，大陸監管機構近日動作頻頻。大陸國家市場監督管理總局（SAMR）4日宣布對谷歌展開反壟斷行為調查，英國金融時報（FT）報導，英特爾也可能面臨審查。

金融市場5日原本就籠罩在美中貿易戰以及Alphabet和超微（AMD）財報不盡如人意的陰影下，北京擬對蘋果開鍘的消息傳出後避險意味更濃，金價不斷改寫新高，日圓大漲逾1%。蘋果盤前股價挫低3%，美股那斯達克100期指大跌1%。

知情人士透露，中國國家市場監督管理總局正檢視蘋果的一些政策，例如對應用程式內購抽成多達30%、以及禁止使用外部支付服務等規範。知情人士說，自去年以來，總局官員已接觸過蘋果和App開發者，因事未公開，知情人士不願具名。

消息人士說，監管當局認為，蘋果可能對大陸的App開發商收取了不合理的高額費用；此外，禁止第三方應用程式商店與支付方式也限制了競爭，並損害中國消費者的權益。若蘋果拒絕調整，北京可能正式啟動調查，但若溝通順利，也可能不會展開調查。

蘋果與騰訊、字節跳動等大陸App開發商的糾紛由來已久，這種情況也發生在世界各國。

今年以來，全球前兩大經濟體美國與中國大陸的緊張局勢迅速升級。川普上任沒多久，便對中國大陸加徵10%關稅，北京當局也以關稅和出口限制回擊，並在2日對Google發動反托辣斯調查。若北京正式對蘋果展開調查，可能成為美、中貿易戰新的衝突點。

蘋果作為全球知名的美國企業，在中國大陸擁有大量業務，多數iPhone也在當地生產。在中國大陸擁有大量業務，多數iPhone也產自當地。對蘋果而言，中國大陸市場的重要性僅次於美國，大陸也是全球最大的智慧手機、運算和人工智慧（AI）市場。