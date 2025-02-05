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日本2024年實質薪資難敵物價 連3年負成長

中央社／ 東京5日綜合外電報導

日本去年勞動人口平均每人月薪為34萬8182日圓，雖然連續4年正成長，但由於物價漲幅更大，造成反映物價變動的實質薪資連續3年負成長，呈現出薪資成長難敵物價上漲的現況。

日本富士新聞網報導，日本政府厚生勞動省公布去年一整年的「每月勞動統計調查」指出，勞動人口平均每人月薪為34萬8182日圓（約新台幣7萬1500元），較前一年增加2.9%，連續4年正成長。

不過，反映物價變動後的實質薪資，卻較前一年減少0.2%，連續3年負成長。儘管負成長比率有縮小，但仍呈現出薪資成長速度追不上物價上漲速度的情況。

厚生勞動省表示，勞動人口薪資受到春季勞資談判（春鬥）影響普遍成長，但另一方面，物價也持續高漲，未來實質薪資能否轉為正成長，關鍵在於消費者物價指數能否回穩，將持續關注相關動向。

日本放送協會（NHK）報導，在現金薪資總額細目中，全職者月薪為45萬3445日圓、兼職者薪資為11萬1842日圓，雙創開始統計的1993年以來最高水準。

不過，由於物價上漲率也達3.2%的高水準，造成反映物價變動後的實質薪資呈現0.2%的負成長。

日本 月薪 薪資

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