快訊

S媽白髮人送黑髮人！忍悲痛處理大S後事臉書低調做「1舉動」

南投工安意外…監工誤闖怪手作業區 遭挖斗擊中胸部身亡

北市陽明高中竄熊熊火光！校長：學生寒假做實驗疑操作不慎

印尼2024年經濟成長率5.03% 未達政府目標

中央社／ 雅加達5日專電

印尼統計局（BPS）今天公布2024年經濟成長率為5.03%，略低於政府5.2%的目標，也比2023年5.05%的經濟成長率低。經濟學家認為，今年印尼經濟可能面臨阻力，但仍會穩定成長。

印尼統計局代理局長阿瑪利亞（Amalia AdininggarWidyasanti）今天在記者會上表示，印尼2024年經濟成長率達5.03%，她指出，所有行業都呈現正成長，其中製造業、貿易、農業成長最多。

受新冠疫情衝擊，印尼出口和旅遊業在2020年遭受重創，當年出現自1997年亞洲金融風暴以來的首次經濟衰退。不過，自2022年開始，每年的經濟成長率已回到疫情前約5%的常年水準。

該數字仍遠低於印尼總統普拉伯沃（PrabowoSubianto）的經濟成長目標，他曾多次表示，希望在卸任前，印尼的經濟成長率能達到8%。

雅加達環球報（Jakarta Globe）今天報導，經濟學家喬舒亞（Josua Pardede）將2024年經濟成長率略降歸咎於家庭消費放緩。數據顯示，去年第4季的家庭消費僅成長了4.85%，低於前一季的4.91%。

喬舒亞表示，「經濟放緩反映出購買力減弱」，並補充，全球經濟面臨阻力和民企投資低迷，可能使印尼2025年的經濟保持溫和成長。

不過，也有經濟學家樂觀預測，印尼2025年的經濟將會穩定成長。

經濟學家荷西安娜（Hosianna Evalita Situmorang）向媒體表示，2025年印尼經濟成長率大約在5%左右，家庭消費是經濟成長的主要推動力。

印尼 成長率 經濟衰退

延伸閱讀

法籍男在印尼涉毒遭判死刑 關押近20年終得返鄉

布袋戲和皮影戲跨世紀異國合演 印尼親王與李京曄攜手操刀

大S驟逝印尼網友紛紛哀悼 流星花園紅遍東南亞

效仿澳洲 印尼考慮限制兒童使用社群媒體

相關新聞

DeepSeek只是開始！陸演算法突破 讓輝達GPU效能提升800倍

大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）推出成本低、效能堪比主流的AI模型，讓外界震驚大陸科技創新取得顯著進步，港媒...

DeepSeek掀AI熱潮…企業憂資安、合法性 專家建議：主動出擊

隨著人工智慧（AI）技術的普及，越來越多員工在未經公司許可的情況下，私自使用AI工具來提升工作效率。根據外媒報導，尤其是知...

受財報與日圓走強影響 日股小幅收漲

日本股市今天小幅收漲，投資人在評估豐田汽車（Toyota）樂觀財報展望的同時，也關注日圓兌美元升值對出口商帶來的不利影響

Toyota無懼連兩季獲利下滑 仍調高全年營業利益財測

日本豐田汽車（Toyota）上季獲利不如市場預期，今（5）日仍調高全年度營業利益9%，展現因應川普可能發動關稅戰的信心。...

Panasonic飆出11年最大漲勢 因「不排除」賣掉這事業

Panasonic周三股價飆漲15%，該公司宣布將進行人事改組並精簡表現欠佳的事業，轉向為人工智慧（AI）資料中心提供電...

超微公布財報少說了一件事 歷史經驗顯示不是好現象

超微（AMD）周二公布財報時，不像前幾季一樣，列出其AI晶片的具體營收數字或預測，財經網站MarketWatch評論，歷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。