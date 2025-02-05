印尼2024年經濟成長率5.03% 未達政府目標

印尼統計局（BPS）今天公布2024年經濟成長率為5.03%，略低於政府5.2%的目標，也比2023年5.05%的經濟成長率低。經濟學家認為，今年印尼經濟可能面臨阻力，但仍會穩定成長。

印尼統計局代理局長阿瑪利亞（Amalia AdininggarWidyasanti）今天在記者會上表示，印尼2024年經濟成長率達5.03%，她指出，所有行業都呈現正成長，其中製造業、貿易、農業成長最多。

受新冠疫情衝擊，印尼出口和旅遊業在2020年遭受重創，當年出現自1997年亞洲金融風暴以來的首次經濟衰退。不過，自2022年開始，每年的經濟成長率已回到疫情前約5%的常年水準。

該數字仍遠低於印尼總統普拉伯沃（PrabowoSubianto）的經濟成長目標，他曾多次表示，希望在卸任前，印尼的經濟成長率能達到8%。

雅加達環球報（Jakarta Globe）今天報導，經濟學家喬舒亞（Josua Pardede）將2024年經濟成長率略降歸咎於家庭消費放緩。數據顯示，去年第4季的家庭消費僅成長了4.85%，低於前一季的4.91%。

喬舒亞表示，「經濟放緩反映出購買力減弱」，並補充，全球經濟面臨阻力和民企投資低迷，可能使印尼2025年的經濟保持溫和成長。

不過，也有經濟學家樂觀預測，印尼2025年的經濟將會穩定成長。

經濟學家荷西安娜（Hosianna Evalita Situmorang）向媒體表示，2025年印尼經濟成長率大約在5%左右，家庭消費是經濟成長的主要推動力。