DeepSeek掀AI熱潮…企業憂資安、合法性 專家建議：主動出擊

隨著人工智慧（AI）技術的普及，越來越多員工在未經公司許可的情況下，私自使用AI工具來提升工作效率。根據外媒報導，尤其是知識型員工在工作中更容易使用個人AI工具，這讓企業擔心數據安全，以及是否符合法規。專家建議企業最好主動出擊，制定相關使用規範。

尤其近來有中國公司推出DeepSeek演算法後，許多國家擔心使用其網站，資料會回傳到位於中國的雲端資料庫，《路透社》提到，義大利就禁止該國民眾使用DeepSeek，許多國家則要調查資料輸入DeepSeek後會如何被使用，台灣與澳洲近日也禁止公務機關使用DeepSeek。

AI工具太方便

根據《英國廣播公司》報導，許多知識型員工在工作中使用個人AI工具且未經雇主批准，原因是公司並未提供AI工具，或是他們希望使用自己選擇的工具。例如有化名約翰的員工表示，他們公司使用「GitHub Copilot」系統，但他比較偏好新創公司Anysphere開發的「Cursor」系統，因為使用起來比較流暢。

另外還有在資料儲存公司任職的彼得，雖然公司規定使用谷歌的「Gemini AI chatbot」，並禁止公司員工使用其它演算法，但彼得透過非谷歌系統的瀏覽器使用ChatGPT，彼得認為，產品經理需要多元思考如何因應其他廠牌的競爭，ChatGPT比較能刺激他思考，尤其4o版本還能摘要影片內容，功能更強大。

訓練機敏資訊恐外洩

不過，企業對員工私自使用AI工具感到擔憂，主要涉及數據安全和合規性問題，未經授權的AI工具可能導致敏感資訊的洩露，或引發知識產權的糾紛。《國家法學回顧》提到，美國網路安全調查顯示，38%員工在使用AI時，曾輸入公司敏感資訊，但IT部門並不知情，若資料被演算法拿去訓練，恐有洩漏風險。

天寶導航的AI總監托蒂拉建議，企業應主動評估AI技術在工作環境中的應用，制定相關政策和指導方針。同時，應加強員工培訓，提升他們對數據安全和合規性的意識。此外，企業可考慮提供經過審核的AI工具，以滿足員工的需求，減少他們私自使用未經授權工具的動機。

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