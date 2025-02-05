DeepSeek只是開始！陸演算法突破 讓輝達GPU效能提升800倍
大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）推出成本低、效能堪比主流的AI模型，讓外界震驚大陸科技創新取得顯著進步，港媒進一步指出，大陸研究人員已開發出一種可在消費級輝達GPU上解決複雜材料設計問題的高效能演算法，速度比傳統方法提升800倍。
南華早報日前報導，這項新的演算法由深圳北理莫斯科大學的研究團隊開發，團隊由莫斯科國立大學和北京理工大學共同創立，提高了近場動力學（PeriDynamics, PD）的計算效率，PD 是一種前沿的非局部理論，可解決複雜裂縫、損壞和斷裂等物理問題。
這項演算法的優勢在於，使用廣泛可用的低成本、不受美國制裁的晶片，以解決航空、航太以及軍事應用等各個行業的複雜機械問題，以開闢新的可能。
報導提到，近場動力學在材料損傷建模領域展現優異性能，但龐大運算量常導致大規模模擬效率不佳，面臨記憶體消耗過大、處理速度緩慢的難處。
為克服上述挑戰，研究員運用輝達的CUDA程式技術打造PD-General架構，此架構與傳統串行動態程式相比，實現了高達800倍的速度提升，相比基於OpenMP的平行程式，效能更提升100倍。
研究團隊透過深入解析晶片的獨特架構，針對演算法設計、記憶體管理進行最佳化，大幅提升運算效率。研究成果8日已發表在《計算力學學報》（Chinese Journal of Computational Mechanics）。
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