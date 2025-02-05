蘋果推出邀請應用程式 Apple Invites

蘋果公司（Apple）周二（4日）推出了一款用於建立活動邀請的新應用程式，取名「Apple Invites」。蘋果同時也調整了針對iPhone的AppleCare+服務計畫。彭博資訊說，這是蘋果努力創造更多訂閱營收的最新行動。

「Apple Invites」可以免費下載，但用戶需要訂閱每月0.99美元起跳的iCloud+服務，才能以「Apple Invites」送出邀請。

「Apple Invites」提供用戶產生生日宴會等聚會活動的邀請，管理活動的參與人員名單以及受邀者參加與否的回覆。用戶亦利用Apple Intelligence的AI平台，協助生成邀請函；也能在蘋果的音樂串流服務中，建立播放表單；最後整理出活動的共享相冊。

包括各種訂閱產品的蘋果服務部門，已經成為公司繼iPhone之後的第二大事業，上季銷售額達到250億美元。蘋果活躍的裝置計有23.5億台，是個龐大的程式安裝、訂閱基礎。

服務部門也是蘋果一大獲利來源，毛利率高達74%。這個部門的成長，在最近一季幫助提升蘋果的整體利潤率。先前，蘋果的利潤率一直持平。

「Apple Invites」的推出可能會衝擊一些熱門的行動裝置上的邀請工具，像是：Partiful、Paperless Post、Evite和Punchbowl。

針對iPhone的AppleCare+保固服務調整，蘋果將改變AppleCare+的銷售方式。用戶將無法在蘋果的門市商店，也不能直接用iPhone上的AppleCare選單來預付訂購，而改以月付或年付方式訂購。此外，蘋果也優先推銷價格較高的「Theft & Loss」保固方案。