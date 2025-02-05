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Panasonic飆出11年最大漲勢 因「不排除」賣掉這事業

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Panasonic社長楠見雄規在記者會上問道是否會出售電視事業時不願置評。路透
Panasonic社長楠見雄規在記者會上問道是否會出售電視事業時不願置評。路透

Panasonic周三股價飆漲15%，該公司宣布將進行人事改組並精簡表現欠佳的事業，轉向為人工智慧（AI）資料中心提供電力支持在內的高利潤領域。Panasonic社長表示，長期經營的電視事業也在評估之列後，股價應聲飆漲，創下2014年2月以來的最大單日漲幅。

Panasonic社長楠見雄規在記者會上問道是否會出售電視事業時不願置評，只說：「除了出售之外，也許還有其他選項。」他說：「我內心對我們的電視事業難免帶有感情的。」

Panasonic 計劃到2027年3月將年度獲利增加1,500億日圓（約9.66億美元）以上，到2029年3月再增加1,500億日圓。楠見表示，為實現這一目標，Panasonic將整併眾多生產、銷售及物流基地。他還提到，管理層正在討論人事改革的範圍應該多廣。

花旗分析師江澤厚太發布報告指出，「Panasonic將大幅裁員並出售多項事業，這是該公司史上一面創造獲利和現金流量一面進行如此大規模改革的創舉。」他形容這是「一次大刀闊斧」。

他還說：「我們認為管理團隊已完全準備就緒，並深刻感受到改革的緊迫性。」

物流 現金流 記者會

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