超微公布財報少說了一件事 歷史經驗顯示不是好現象

超微（AMD）周二公布財報時，不像前幾季一樣，列出其AI晶片的具體營收數字或預測，財經網站MarketWatch評論，歷史經驗顯示這不是好現象。

超微執行長蘇姿丰在電話會議中被分析師問及缺乏具體指引時，有些閃爍其詞。她說：「我們現在關注的當然是資料中心、GPU業務的第一年表現。我們想給出一些明確的進展——業務現在已經有了規模，實際上超過50億美元。隨著我們進入2025年，我認為指引將更偏向於部門層級，為這兩項業務之間的狀況提供一些訊息。」

超微公布第3季財報時，將2024年AI繪圖晶片的營收預測，由先前的逾45億美元調高到逾50億美元；但周二公布的第4季財報，AI繪圖晶片在內的資料中心業務，總營收僅39億美元美元，低於華爾街預期的41億美元。該公司高管表示，資料中心業務和AI GPU銷售額在2025年都應該有強勁的雙位數成長，但不夠具體。

Bernstein Research分析師Stacy Rasgon上周表示：「超微可能面臨困境，我們認為2025年可能的AI發展趨勢無法支撐給出一個可靠的指引，但缺乏指引也會被視為負面訊號。」

蘋果也曾停止向華爾街透露關鍵數據：該公司在2018年決定停止披露產品銷量，那時正值iPhone的銷售增長速度開始大幅放緩。

當然，超微以往並沒有長期公開AI GPU或其他個別產品線營收的歷史。它去年才開始將AI營收單獨列出來。但華爾街不喜歡任何指標突然被拿走。在投資人試圖重新調整預期之際，超微付出的代價是盤後股價重挫近9%。