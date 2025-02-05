快訊

具俊曄痛失愛妻大S 設計師好友憂「安慰不了」：他可能要瘋了

經濟依賴中國的下場？德國福斯汽車華裔工程師的回憶

「今年多注意媽媽健康」蛇年該拜那些神明一次看！ 有拜有保庇

高盛：中國報復性措施對能源價格的影響有限

中央社／ 台北5日電

美國對中國商品加徵10%關稅在當地時間4日生效，中國隨即宣布，從10日起對美國部分商品加徵關稅，涉及煤炭、天然氣等。路透社報導，美國高盛集團4日表示，預計中國的報復措施對能源價格的影響有限。

路透社報導，高盛在一份報告中指出，由於中國關稅並未改變這些大宗商品的全球供求關係，短期內對大宗商品市場的影響有限。受影響的美國商品很容易找到其他替代市場，而中國則能以替代供應商取代受影響的進口量。

高盛進一步指出，美國液化天然氣（LNG）出口可能會增加，而其他來自大西洋供應商的增量供應可能會流向亞洲。

在煤炭方面，高盛預計，美國的產量將轉移到日本與韓國，這可能會釋放當地太平洋供應，並將其轉向中國。美國對中國的原油進口數量相對較小，足以輕鬆重新分配。

此外，由於美國是中國距離最遠的貿易夥伴之一，商品運費的影響可能有限。

但是，高盛提到，中國的報復性措施對大宗商品市場的最大影響是，中國買家與美國液化天然氣出口設施之間可能暫停新的長期LNG合約談判。

美國對中國輸入的商品課徵10%關稅，中國隨即宣布報復行動，10日起對從美國進口的煤炭和液化天然氣加徵15%關稅，對原油、農業機械、大排量汽車、皮卡車加徵10%關稅。

中國也限制許多用於製造高科技產品的關鍵礦產出口，中國商務部及海關總署宣布4日起對鎢、碲、鉍、鉬、銦等相關物項實施出口管制。

日本 美國

延伸閱讀

「動物不配住美國！」 川普：應將重罪犯流放到國外監獄 省錢又嚇人

南非要求台遷駐處 美議員批損美國利益喊查背後原因

擺脫川普關稅陰影 Palantir帶動美股史指、那指走高

川普關稅計畫將帶來通膨風險 專家：Fed恐一年半不降息

相關新聞

Panasonic飆出11年最大漲勢 因「不排除」賣掉這事業

Panasonic周三股價飆漲15%，該公司宣布將進行人事改組並精簡表現欠佳的事業，轉向為人工智慧（AI）資料中心提供電...

超微公布財報少說了一件事 歷史經驗顯示不是好現象

超微（AMD）周二公布財報時，不像前幾季一樣，列出其AI晶片的具體營收數字或預測，財經網站MarketWatch評論，歷...

受惠軟體事業強勁表現 IBM樂觀長期銷售成長

IBM周二（4日）基於軟體事業的拓展，對長期營收成長提出樂觀展望。IBM股價收盤上漲1.43%，報264.46美元，位於...

Meta傳將大規模人事瘦身 市場看好因DS受惠股價連12漲

Meta 周二股價連續12個交易日上漲，創下上市以來最長連漲紀錄，據傳這家社群媒體巨人正將臉書（Facebook）和Me...

川普2.0的債市 兩種觀點打架 專家仍建議持有短債

美國總統川普的貿易戰戰術讓投資人捉摸不透，債市釋出喜憂參半的訊號，讓美股行情呈鋸齒狀。

Snap財報優且用戶增 股價飆高 CEO評論DeepSeek這樣說

社群媒體應用Snapchat母公司Snap的股價在周二盤後交易中飆漲達約12%，主因是上季營收和獲利優於市場預期，忠實用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。