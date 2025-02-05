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川普2.0的債市 兩種觀點打架 專家仍建議持有短債

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
專家建議投資組合仍應持有短債。路透
專家建議投資組合仍應持有短債。路透

美國總統川普的貿易戰戰術讓投資人捉摸不透，債市釋出喜憂參半的訊號，讓美股行情呈鋸齒狀。

2年期公債的殖利率接近4.21%，僅略低於200日移動平均線；10年期公債的殖利率接近4.51%，遠高於200日均線。兩種殖利率都比去年8月底高，當時美國聯準會主席鮑爾表示降息時機已到。

債市目前存在互相矛盾的兩種觀點，還不知道哪一種會主導市場走向和投資人行為。

根據LPL Research首席收益策略師Lawrence Gillum，兩年或兩年以下到期公債的殖利率反映出市場擔憂潛在的物價上漲，以及聯準會對降息的審慎態度。

另一觀點則與關稅以及關稅傾向推高物價並減緩經濟成長有關。Gillum預計，川普的關稅會對10年期公債殖利率造成下行壓力，年底時跌到靠近4%，因經濟成長有隱憂。

Gillum建議此時布局仍應選擇短債，「現在經濟狀況良好，但到年底可能就不一樣了」，在看到數據顯示經濟放緩或疲軟之前，別在利率上承擔過多的風險。

他說，短債仍可能獲得4.5%左右的收益，比過去十年的大部分時間都要高。

川普的關稅戰術「時緊時鬆」，給投資人增添了其他必須考量的風險。美國銀行（BofA）分析師估計，對墨西哥和加拿大徵收25%的關稅，以及對中國大陸徵收10%的額外關稅，標普500指數成分股公司的每股盈餘恐怕會減少8%。

擔心股市從近歷史高點摔下來，更強化了投資組合應持有債券的理由。等聯準會大幅降息和經濟衰退出現，才調整投資組合就晚了。

經濟衰退 美國 聯準會

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