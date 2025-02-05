Fed兩官員：應對川普新政 Fed不必急於行動

美國舊金山聯邦準備銀行總裁戴利周二（4日）表示，美國經濟狀況良好，對於川普政府推出的政策，聯準會（Fed）不必急於反應。同一天，Fed副主席傑佛森在賓州一場學院演講致詞時也說，「我不認為我們需要急著改變立場」。他表示，在充滿不確定的環境裡，Fed調整利率時，應該謹慎行事。

傑佛森（Philip Jefferson）的看法與Fed其他同僚近期的談話一樣，相信在評估一個正在演變的狀況時，Fed最佳策略就是放慢行動。

傑佛森說，目前他仍預期通膨會繼續下降，不過基於目前環境，「我的預測附帶了高度不確定性」。

戴利（Mary Daly）周二參與加州一個公共事務論壇主辦的小組討論會，她在會中說，「現在有很多不確定性」，不過「我們可以從容觀察現在發生什麼，無論是經濟或是政策上的變化」。

戴利認為，Fed做決策時，「不需要先發制人」。

川普政府上台後，針對關稅、移民、國內稅務、監管法令的種種新作為，如何影響美國經濟，不確定性非常大，戴利等聯準會官員們需要因應。

戴利強調，了解新政策淨效應的重要性，評估效應最終效應需要知道政策的規模、強度、變化的時間等等，但目前這些都還是未知。她說：「如果你根據個別孤立的事件，搶先行動，可能最後決策會犯錯。」

戴利周二另在紐約時報的訪談中提到，她目前仍認同聯準會去年12月所做的預測，亦即，今年將會降息50個基點（2碼）。