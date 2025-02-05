聽新聞
0:00 / 0:00
向川普妥協？傳巴拿馬擬取消與李嘉誠和記港口的經營合約
美國國務卿魯比歐日前點名管理巴拿馬運河兩端港口的香港首富李嘉誠家族控制的長江和記實業子公司，對美國構成威脅，揚言情況不得繼續。彭博資訊報導，巴拿馬擬向美方施壓妥協，正考慮取消與香港公司和記港口（Hutchison Ports）的合約。
報導引述知情人士說法，總統穆里諾（Jose Raul Mulino）領導的政府在權衡取消長江和記實業有限公司旗下事業和記港口所持合約的可能性。
知情者表示，巴拿馬尚未做出任何決定，且政府將以避免訴訟並遵循正當程序的方式推進。巴拿馬總統辦公室與和記港口皆未回應置評請求。
報導指出，該舉措若推進成功將是給川普獻上一份大禮。和記港口經營巴拿馬運河附近5個港口中的其中2個，分別位於巴拿馬運河的兩端。
美國國務卿魯比歐2日訪問巴拿馬期間稱，必須採取措施遏制所謂中國對巴拿馬運河的「不可接受」的影響力。巴拿馬運河為美國所建，控制權於1999年轉交給巴拿馬。
和記經營的港口分別位於Balboa和Cristobal，特許合同於1997年首次簽署並在2021年續期，有效期至2047年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言