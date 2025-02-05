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向川普妥協？傳巴拿馬擬取消與李嘉誠和記港口的經營合約

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
傳巴拿馬擬向美方施壓妥協，正考慮取消與香港公司和記港口的合約。法新社
傳巴拿馬擬向美方施壓妥協，正考慮取消與香港公司和記港口的合約。法新社

美國國務卿魯比歐日前點名管理巴拿馬運河兩端港口的香港首富李嘉誠家族控制的長江和記實業子公司，對美國構成威脅，揚言情況不得繼續。彭博資訊報導，巴拿馬擬向美方施壓妥協，正考慮取消與香港公司和記港口（Hutchison Ports）的合約。

報導引述知情人士說法，總統穆里諾（Jose Raul Mulino）領導的政府在權衡取消長江和記實業有限公司旗下事業和記港口所持合約的可能性。

知情者表示，巴拿馬尚未做出任何決定，且政府將以避免訴訟並遵循正當程序的方式推進。巴拿馬總統辦公室與和記港口皆未回應置評請求。

報導指出，該舉措若推進成功將是給川普獻上一份大禮。和記港口經營巴拿馬運河附近5個港口中的其中2個，分別位於巴拿馬運河的兩端。

美國國務卿魯比歐2日訪問巴拿馬期間稱，必須採取措施遏制所謂中國對巴拿馬運河的「不可接受」的影響力。巴拿馬運河為美國所建，控制權於1999年轉交給巴拿馬。

和記經營的港口分別位於Balboa和Cristobal，特許合同於1997年首次簽署並在2021年續期，有效期至2047年。

巴拿馬運河 美國 香港

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