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金價再創新高 基本金屬上漲 油價小幅走低

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

油價格周二小幅走低，美國宣布加強對伊朗的制裁，但交易者更擔憂美中貿易戰將損害全球經濟成長。金價受避

險需求提振再創新高。隨著美元在美中貿易戰首輪交鋒後走低，銅價上漲。以下是整理自彭博的商品行情：

油價下跌

原油價格周二小幅走低，西德州中級原油（WTI）原油期貨下跌0.6%，收在每桶73美元下方。由於投資人擔憂貿易戰削弱能源需求，油價稍早一度下跌3.4%。在川普簽署命令擴大對伊朗經濟施壓後，油價收窄了跌幅。

據估計，加強制裁可能使伊朗出口減少大約三分之二，令伊朗每年損失大約300億美元。

3月交割的WTI原油期貨下跌0.6%，結算價報每桶72.70美元； 4月交割的布蘭特原油結算價上漲0.3%，收於每桶76.20美元。

金價再創新高

川普政府對中國大陸加徵10%關稅引發北京方面立即報復，金價受避險需求提振再創新高。

黃金一度上漲逾1%，至每英兩2845.35美元，超過周一創下的紀錄。

美元在大陸宣布反制措施後走軟，使得黃金對持有其他貨幣的投資者更具吸引力。

德國商業銀行分析師Carsten Fritsch表示：「川普反覆無常的關稅決定加劇了不確定性，有利充作避險資產的黃金。」

截至紐約時間下午５點，黃金現貨上漲1%，報每英兩2842.71美元；白銀現貨上漲1.8%，報32.168美元。

基本金屬全面上漲

倫敦銅價上漲，美元在美中貿易戰首輪交鋒後走低。美元走弱對於使用其他貨幣的買家意味著銅變得更便宜。

截至收盤，倫敦金屬交易所銅期貨上漲0.6%，報每公噸9150.5美元。

伊朗 油價 黃金

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