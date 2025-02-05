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Google母公司上季營收成長放緩 股價盤後一度重挫逾8%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Google母公司Alphabet上季營收成長放緩。路透
Google母公司Alphabet上季營收成長放緩。路透

Google母公司Alphabet去年第4季雖然獲利略優於分析師預期，但因雲端業務成長速度放緩，拖累營收低於預期，公司股價盤後因而一度重挫逾8%，幾乎跌掉今年以來的漲幅。

受到Alphabet和超微（AMD）財報未能打動投資人的影響，標普500指數期指下跌0.4%，那斯達克100期指跌逾0.5%。

Alphabet周二（4日）公布財報，上季（去年10至12月）獲利為每股盈餘2.15美元，營收964.7億美元。FactSet訪調分析師的預期為每股盈餘2.13美元，營收966.8億美元。

Alphabet上季淨利266億美元，年增28.3%。不過，營收年增率12%，是2023年以來最低。

雲端事業上季營收120億美元，年增30%，不如分析師所估的122億美元。成長幅度與去年第3季相比，明顯放緩。Alphabet的雲端事業規模，依舊落後競爭對手亞馬遜（Amazon）和微軟（Microsoft）。

Alphabet等美國大型科技公司現在面臨是否花太多錢投入人工智慧（AI）的質疑，因為中國大陸的DeepSeek建立的AI模型，成本便宜很多，而且它的聊天機器人應用程式（app），目前在app商店的排名，已超越OpenAI的ChatGPT、Google的Gemini。

不過公司執行長皮伽（Sundar Pichai）仍然表示，Alphabet正在加速資料中心的投資來驅動AI，2025年的資本支出將達750億美元。2024年Alphabet的資本支出是525億美元。彭博資訊指出，今年的750億美元資本支出，遠超分析師預估的579億美元。

Google本周的另一個利空消息是，中國大陸因為美國加課關稅，表示將對Google展開反壟斷調查，目前中國大陸的反壟斷監管機關沒有提供任何調查細節，Google也拒絕評論。

Alphabet Google 分析師

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