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美元和美債殖利率雙雙下跌 市場認為川普關稅只是手段

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
分析師認為，美中貿易戰不致惡化。路透
分析師認為，美中貿易戰不致惡化。路透

美元指數（DXY）周二大跌，連同美國公債殖利率也全面走低。美國總統川普的關稅威脅已被解讀談判策略而非最終目標，他前一天暫緩墨西哥和加拿大徵收關稅的行動。。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）大跌1%至 107.960。

川普對大陸加徵10%關稅周二已生效，隨後大陸宣布報復性措施。

Santander首席美國經濟學家Stephen Stanley說：「中國需要考慮如何回應。為報復加徵10%關稅而採取的初步措施足以傳達嚴肅性，但強硬程度又不一定會導致局勢升級。」

美元指數在12月職缺數據發布後觸及盤中低點。數據顯示12月職位空缺數為760萬，低於預期的800萬，之前一個月的數據被向上修正。

美國10年期公債殖利率扭轉早前的漲勢，下跌4.2個基點至4.51%。

歐元兌美元收復0.7%的跌幅，上漲0.4%至1.0382美元。 美元兌加幣跌0.8%至1.4313，在關稅雜訊下連續二日走低。

日圓兌美元升值0.3%，但由於避險需求解除，日圓漲勢落後其他貨幣，美元兌日圓報154.34日圓。

川普 指數 美國

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