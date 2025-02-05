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日產汽車傳拒納為本田旗下子公司 雙方合併可能生變

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
本田7.3兆日圓（約470億美元）的市值幾乎是日產的五倍，討論最終結果是日產是被併而非合併。美聯社
本田7.3兆日圓（約470億美元）的市值幾乎是日產的五倍，討論最終結果是日產是被併而非合併。美聯社

彭博引述知情人士報導，日產汽車計劃最快在今天（5日）下午舉行董事會，預料可能否決本田汽車將日產納為本田子公司的收購提議，為這樁結合為全球第三大汽車製造商的聯姻增添變數。

這兩家汽車製造商已進行數周談判，因本田市值7.3兆日圓（約470億美元）幾乎是日產的五倍，討論最終結果是日產是被併購而非合併。

消息人士也強調，日產董事會最終決定仍可能有變數，因為部分高層主管仍支持本田的提案。

《朝日新聞》早先則報導，因雙方董事會會議進展緩慢，日產與本田的合作談判可能告終。

日產汽車有36%的股份由法國汽車製造商雷諾（Renault SA）所持有。知情人士透露，今年1月底，雷諾已派遣代表前往日本，對這項交易表達疑慮，並要求持股獲得溢價補償。

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