台積電ADR漲2.1% 較台北交易溢價22.9%

不無貶義的「爆買」一詞跟中國農曆新年有密切關聯，2015年春節中國遊客大軍壓境，橫掃日本商場，片甲不留，還有好事者特地寫書描述中國人對日本製馬桶的迷戀。之後，每逢農曆春節，「爆買」的報導都會在日本媒體出現。當年寫了好幾本書記錄中國遊客一擲千金、面不改色的作家中島惠，最近卻表示，中國式爆買的時期早已結束，只是日本社會渾然不覺，若不及時調整，終究會失望。

2025-02-05 08:00