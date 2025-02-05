台積電ADR漲2.1% 較台北交易溢價22.9%
台積電ADR周二（4日）反彈2.1%，收在204.05美元，較台北交易溢價22.9%。
美國股市周二反彈，收復周一大部失地，中國大陸對美國新關稅展開反擊，但投資人對美中貿易局面可能取得突破感到樂觀。能源股表現亮眼，大型科技公司領漲。不過，因Alphabet 和超微半導體（AMD）財報不如預期，科技股盤後重挫。
道瓊工業指數上漲134.13點，漲幅0.3%，收44,556.04點；標普500指數漲43.31點，漲幅0.7%，至6,037.88點；那斯達克綜合指數上漲262.06點，漲幅1.4%，收在19,654.02點。
費城半導體指數反彈1.1%，輝達（NVIDIA）上漲1.7%。
台灣加權股價指數周二上漲99.25點，收在22,793.96點。台積電（2330）上漲2.3%收在1,095.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 162.95 +0.30 157.50 3.46
中華電 CHT 126.30 -0.57 125.00 1.04
台積電 TSM 1,346.16 +2.13 1,095.00 22.94
聯電 UMC 39.72 0.00 40.10 -0.96
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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