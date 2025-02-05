美股三大指數收復大部失地 看好美中貿易僵局有解

美國股市周二反彈，收復周一大部失地，中國大陸對美國新關稅展開反擊，但投資人對美中貿易局面可能取得突破感到樂觀。能源股表現亮眼，大型科技公司領漲。不過，因Alphabet 和超微半導體（AMD）財報不如預期，科技股盤後重挫。

道瓊工業指數上漲134.13點，漲幅0.3%，收44,556.04點；標普500指數漲43.31點，漲幅0.7%，至6,037.88點；那斯達克綜合指數上漲262.06點，漲幅1.4%，收在19,654.02點。

費城半導體指數反彈1.1%，台積電ADR上漲2.1%，輝達上漲1.7%。

美股盤後，Alphabet股價大跌7%，因營收未達市場預期，主要原因是雲端業務成長放緩。AMD大跌5%，其資料中心部門表現令人失望，可見該公司在人工智慧運算領域尚未能對輝達（NVIDIA）構成威脅。

大陸的報復措施包括對部分美國商品加徵關稅、啟動對Google的反壟斷調查、限制大陸礦物出口，以及將兩家美國公司列入「不可靠實體清單」。儘管如此，投資人似不以為意，市場信心保持穩定。

美國官員表示，川普總統和大陸國家主席習近平周二不會通話，這一消息一度導致股市午盤下跌，但隨後又回升至當日高點。官員還表示，川普和習近平可能會在周三通話。

受到關稅疑慮影響的個股大都反彈。例如，通用汽車（General Motors）、聯邦快遞（FedEx）和Polaris的股價均上漲。煉油巨頭Marathon Petroleum和Valero Energy的股價分別上漲6.7%和5%。

彭博「科技七雄」指數攀升1.7%，Meta連續12個交易日上漲。標普500指數各大類股中能源股大漲，漲幅2.2%，而公用事業股和主要消費品股跌幅居前。

美國10年期公債殖利率從周一的4.542%降至4.511%。

Dynamic Brands投資組合經理Eric Clark說：「投資人應該預期會有源源不斷的消息和波動。投資人若非吸收這種波動，不然從『這將如何潛在影響美國經濟成長和股市』的角度來試圖利用這種波動。」

CFRA投資策略長史托沃（Sam Stovall）說：「總統這麼快就向墨西哥和加拿大提出了30天的緩期，因此或許他真正想要的是一個快速的勝利宣言，而從貿易角度來看，這並不會改變什麼。」 「投資人今天已經鬆了一口氣，我們將看看一個月後他們是否還能繼續保持這樣的樂觀情緒。」

軟體公司Palantir Technologies的股價飆升24%，該公司周一公布營收強勁成長，並表示對人工智慧產品的需求仍然強勁。

生技公司Illumina下跌5.3%，而擁有Calvin Klein等品牌的控股公司PVH Corp下跌近1%，此前中國將這兩家公司列入了「不可靠實體清單」。

其他個股表現：百事可樂下跌4.5%，因預測年度獲利低於預期，且單季營收未達標。雅詩蘭黛暴跌16.1%，因需求疲軟導致單季業績不佳，並宣布裁員。Merck大跌9.1%，該公司表示將暫停向大陸運送Gardasil疫苗，並預計HPV疫苗需求疲軟將損害2025年的營收。PayPal大跌13.2%，因營業利益收縮，第4季表現低於預期。