台積電設廠帶動發展 熊本市盼化解交通、水資源隱憂

日本熊本市政府3日在日本外國特派員協會舉辦「熊本之夜」，端出特產草莓、不知火柑、海苔和清酒，以及利用熊本豐富食材製作的料理。熊本市長大西一史表示，台積電帶來的交通堵塞和地下水資源隱憂，當局正透過基礎設施建設，以及涵養地下水來積極解決。

熊本市擁有豐富自然景觀，包括純淨的地下水源，以美味的農產品和酒類聞名，去年起又有台灣的台積電落腳，讓熊本成為日本的半導體重鎮。為了把這個美麗的地方介紹給更多人，熊本市長大西一史與熊本縣營業兼幸福部長熊本熊一同現身，宣傳熊本的魅力。駐日副代表周學佑受邀與會。

大西表示，2016年經歷規模7.3熊本地震，導致熊本城多處崩毀，他要感謝來自日本國內和海外的支援者，目前熊本城天守閣部分已經完成修復，其他修復工作也在持續推進，但推估全面修復還需要30年。儘管如此，熊本城陸續舉辦各種活動，包括去年期間限定打造人工雲海，讓遊客欣賞不同面貌的熊本城。

大西特別提到，受到台積電設廠影響，熊本市目前約有1000名台灣人，在過去2年增長約5倍，且預料未來還會持續增加。為了幫助外國人更順利地融入當地社區，熊本市政府舉辦了日本語教室，以及與當地居民的交流會，並積極進行環境建設，讓許多在熊本的外國居民都過上舒適的生活。

大西表示，半導體相關企業進駐確實帶來一些隱憂，像是交通堵塞情況加劇，以及可能影響豐富的地下水資源等，因此，建設道路網絡和完善的公共交通系統成為當務之急。熊本市已經和熊本縣一起向國家提出請求，目前這些基礎設施的建設正在快速推進。

他表示，具體來說，通過修建道路和高速公路，能夠將半導體相關產業區域到熊本港的通行時間縮短約1小時，原本需要90至95分鐘的路程，未來有望縮短至30分鐘左右。此外，JR電車的機能強化，以及熊本有軌電車的升級也在加速推動中。

大西特別為熊本的水資源感到驕傲，他表示，半導體工廠選擇落腳熊本的關鍵因素就是熊本的水資源。熊本市被稱為「水之都」，擁有豐富的地下水，「只要擰開水龍頭，流出來的就是礦泉水」。不僅是飲用水，還包括料理、洗澡，甚至廁所用水，整個城市都在用礦泉水。

他說，舉例來說，光是泡一次澡，使用的水折合價值大約有6萬日圓至7萬日圓，「可見這裡的生活有多奢侈」。全世界只有熊本市的自來水100％來自礦泉水級別的天然地下水，可以說是「世界第一的地下水都市」。

大西強調，即使現在有更多工廠進駐，熊本市也在與熊本縣和相關機構合作，透過造林、在稻田中蓄水以促進地下水滲透等方式，不斷涵養純淨的地下水，同時也會定期檢測水質和水量，保護珍貴的水資源。

周學佑表示，在全球島嶼面積排名中，九州島排名第41、台灣排名第42，兩者剛好相鄰，緣分很深。台積電進駐熊本之後，雙方往來更加密切。華航的高雄、熊本直航班機3日復飛，相信未來可以更深化雙方互動。