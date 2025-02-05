Palantir今年財測 超預期

美國軟體業者Palantir全年營收展望超出分析師預料，執行長卡普表示，這要歸功於人工智慧（AI）軟體需求「強勁且無抑制的自發成長」。Palantir在美股3日盤後公布，預估2025年營收將在37.5億美元左右，經調整的營業利益將達15.6億美元。相較之下，分析師平均預測營收為35.4億美元，營業利益13.7億美元。至於去年第4季營收年增36%，達到8.2億美元，高於分析師原估的7.7億美元。

Palantir主要向國防機構銷售數據分析工具，近年來其AI平台更受矚目。該公司2024年股價飆漲340%，受益於投資人對AI的狂熱，而愈來愈多企業和政府客戶開始使用該公司的資料分析軟體。

Palantir在3日正規交易時段已收在83.74美元的歷史新高，4日早盤再飆漲逾25%。隨著與國防部的合作更加緊密，Palantir上季來自美國政府的銷售額成長45%，達到3.43億美元；來自美企的營收則成長64%，達2.14億美元，預測今年來自美企的業績將成長約54%，達到10.8億美元。