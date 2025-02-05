瑞銀併瑞信 裁員逾萬人

瑞銀（UBS）集團自2023年收購瑞士信貸（Credit Suisse）以來，裁員人數逾萬。然而，瑞士政府對銀行資本額的潛在規定，此時成為壟罩整合程序的不確定因素。瑞銀今年也預計買回30億美元的庫藏股，並提高股利10%。

彭博資訊報導，瑞銀4日表示，截至去年底，該行全球員工人數為10萬8,648人，少於2023年6月收購瑞信時的高峰11萬9,100人。該行在瑞士的數百名員工，近幾周也接獲裁員通知。

瑞銀執行長安思傑4日重申，計劃在明年底前有效完成瑞信的整合，過程預計花費約140億美元。瑞銀原本期盼透過收購案節流130億美元，如今已省下75億美元，剩下的金額最終將來自關閉瑞信舊有的IT系統。

瑞銀公布，上季營收達116.35億美元，符合預期，淨利達7.7億美元，遜於市場預期。獲利受關鍵的財富管理部門表現不如預期，以及成本收入的比率下滑所拖累。財管部門流入的資金為177億美元，也低於預期。