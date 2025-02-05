聽新聞
0:00 / 0:00

瑞銀併瑞信 裁員逾萬人

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

瑞銀（UBS）集團自2023年收購瑞士信貸（Credit Suisse）以來，裁員人數逾萬。然而，瑞士政府對銀行資本額的潛在規定，此時成為壟罩整合程序的不確定因素。瑞銀今年也預計買回30億美元的庫藏股，並提高股利10%。

彭博資訊報導，瑞銀4日表示，截至去年底，該行全球員工人數為10萬8,648人，少於2023年6月收購瑞信時的高峰11萬9,100人。該行在瑞士的數百名員工，近幾周也接獲裁員通知。

瑞銀執行長安思傑4日重申，計劃在明年底前有效完成瑞信的整合，過程預計花費約140億美元。瑞銀原本期盼透過收購案節流130億美元，如今已省下75億美元，剩下的金額最終將來自關閉瑞信舊有的IT系統。

瑞銀公布，上季營收達116.35億美元，符合預期，淨利達7.7億美元，遜於市場預期。獲利受關鍵的財富管理部門表現不如預期，以及成本收入的比率下滑所拖累。財管部門流入的資金為177億美元，也低於預期。

信貸 瑞士 財富

延伸閱讀

瑞銀收購瑞信至今已裁逾萬人 完成整合估需140億美元

美加徵關稅 衝擊十產業

Ubisoft關閉英工作室、全球裁員185人：以優先項目、削減成本為考量

瑞銀：美擬階段式加徵關稅 中今年GDP恐剩4%

相關新聞

「構成不可接受的風險」 澳洲禁止政府系統、設備使用DeepSeek

澳洲禁止所有政府系統和設備使用DeepSeek的人工智慧(AI)服務，成為首批對這家中國大陸AI新創公司採取直接行動的國...

英特爾禍不單行！技術慘輸台積電 還可能遭陸調查

在美國總統川普對中國大陸商品加徵10%關稅後，北京當局旋即採取反擊措施。除了對Google展開反托拉斯調查，中國大陸據傳...

陸宣布對美原油、天然氣徵稅 油價重挫 吐光今年來漲幅

美國總統川普呼籲石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）降低油價，但該組織在3日舉行的會議上維持既定方案，未提前增產。此舉未...

印尼版「淡馬錫」 跨大步走

印尼國會通過國有企業法修正案，為成立國家投資機構奠定基礎，新投資公司將仿效新加坡的淡馬錫（Temasek），管理價值數十...

任天堂營收、獲利 雙降

日本遊戲大廠任天堂（Nintendo）上季營收和獲利雙雙下滑，均不如預期，該公司並調降全年財測與Switch銷售預測，從...

歐洲航太業 聯手槓SpaceX

法國空中巴士公司（Airbus）傳出已僱用高盛集團擔任顧問，計劃與法國航太集團泰雷茲（Thales）及義大利國防工業集團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。