歐洲航太業 聯手槓SpaceX

法國空中巴士公司（Airbus）傳出已僱用高盛集團擔任顧問，計劃與法國航太集團泰雷茲（Thales）及義大利國防工業集團李奧納多（Leonardo）合資，成立一家航太與衛星業務公司，以強化歐洲對馬斯克名下太空探索公司SpaceX的競爭。

SpaceX已成為首要的火箭發射服務提供者，包括發射衛星，並為美國太空總署（NASA）、國防部及商業夥伴運送貨物及人員上太空，旗下星鏈部門（Starlink）更在地球低軌道經營最大且最先進的通訊服務。

SpaceX公司也積極進入歐洲市場。義大利正與SpaceX討論一項通訊加密系統的合約，總金額為15億歐元，規模將是歐洲同計畫中之最。

歐洲業者雖急起直追，但空巴與泰雷茲阿萊尼亞航太公司在大型商業衛星計畫方面持續虧損。川普勝選後，馬斯克將負責美國資訊科技現代化工作，使歐洲業者的壓力更為急迫。

李奧納多公司已聘請美國銀行（BofA）參與計畫，泰雷茲集團也在與顧問業者諮商。這兩家公司之前已經成立合資企業，生產衛星與太空通訊產品。

熟悉此事的人士表示，三家公司都已聘請購併領域的金融機構擔任顧問，代表三方將正式對合資計畫進行長期協商，也進一步證明三家公司試圖克服政治與財務障礙；考慮的問題包括成本、複雜性、法規障礙、反托辣斯問題，以及引進多項民間及軍方合約。目前協商作業還處於初步階段，尚未敲定新公司將提供那些服務。

歐洲航太與國防領域領導人一直呼籲業者整併，集中資源進行高成本計畫。空巴執行長費瑞表示，這次需要大規模合作，來與美國業者競爭。三方合資的細節還在不斷改變中，而對反托辣斯問題的考慮可能成為塑造合資公司結構的要件。

另一方面，馬斯克在川普政府的角色可謂兩面刃，雖可能為自己旗下事業爭取更多有利資源，卻也惹來一些反制力量。例如先前川普下令對加拿大商品加徵關稅後，加拿大安大略省宣布將終止與星鏈的合約，並禁止美國企業參與省級標案，直至關稅取消為止。另外，特斯拉在美國加州和歐洲兩大市場德國與法國的銷售，同步大幅下滑。