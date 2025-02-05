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任天堂營收、獲利 雙降

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
任天堂財報 圖／經濟日報提供
任天堂財報 圖／經濟日報提供

日本遊戲大廠任天堂（Nintendo）上季營收和獲利雙雙下滑，均不如預期，該公司並調降全年財測與Switch銷售預測，從原估的1,250萬台下修至1,100萬台。

任天堂4日表示，截至去年12月止的年度第3季（上季）營收，較一年前下滑27.7%至4,329億日圓，遜於預期；營業利益則減少31%至1,261億日圓（8.11億美元），也不如分析師預估的1,612億日圓。

去年4-12月營收下滑31%至9,562.2億日圓，淨利則銳減42%至2,372億日圓（15.3億美元）。

這家總部位於京都的公司如今預期，在截至今年3月的本會計年度，營收將減少29%至1.19兆日圓，營益估計為2,800億日圓（18億美元），也較先前預測的數字下修逾20%。全年淨利預估為2,700億日圓，較原先預估少了10%。

該公司也預期，今年度只會賣出1,100萬台Switch，而非先前預測的1,250萬台。遊戲軟體則預計銷售1.5億套，低於先前估計的1.6億套。

東京遊戲業分析師托特說：「我們很難正面看待這些數字」，「Switch過去相當成功，但推出新一代遊戲機的時間到了」。

任天堂上月透露，將在4月初發表新一代主機Switch 2，並預計今年稍晚正式推出，但並未公布新機的價格或規格。Switch自2017年問世迄今已售出逾1.5億台主機、超過13億套軟體。

彭博資訊分析，市場押注Switch 2將提振銷售的同時，遊戲業也在日本成為高波動性晶片產業之外的避風港，兩項因素相加，支持遊戲類股不受銷售低迷的影響。

但Omdia資深分析師吉賈什維利指出，如今任天堂面臨挑戰，如何說服其用戶換機購買Switch 2，「Switch的現象級成功是把雙面刃，在龐大用戶基礎之下，任天堂準備好發行第二代硬體，然而，最大的挑戰將是順利且有效的過渡到新機，說服用戶換成Switch 2，同時確保舊機型Switch也能獲得支援和投入」。他也認為，第一代Switch樹立很高的標竿，Switch 2銷量能否超越，會是個巨大的挑戰。

投資研究公司晨星的總監伊藤和典（音譯）則說，任天堂即便在近期欠缺大作的情況下，仍成功把用戶留在Switch平台，「所以不需要悲觀」。

任天堂 分析師 成功

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