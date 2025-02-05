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印尼版「淡馬錫」 跨大步走

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

印尼國會通過國有企業法修正案，為成立國家投資機構奠定基礎，新投資公司將仿效新加坡的淡馬錫（Temasek），管理價值數十億美元的政府資產，並物色國內投資標的，投資觸角可能伸向海外。

印尼國會4日批准這項修正案，為成立Daya Anagata Nusantara投資管理機構（Danantara）提供法源。

印尼總統普拉伯沃去年10月一就職，就宣布成立這個機構，意在整併國有企業，並監督其營運、投資和配息，以提升國有事業的營運績效與投資報酬。他也希望在不加重財政負擔的情況下，籌措更多資金支應免費學校營養午餐、廣建公共住宅、食物與能源自給自足等計畫。

國會副議長達斯科表示，Danantara創始資本至少千兆印尼盾（610億美元），將從國有企業（SOE）部接管國有企業公股。新機構將受各部會首長監督，並直接向總統匯報，協助達成經濟成長8%目標。

官方數據顯示，印尼國有事業2023年資產總值11,684.3兆印尼盾，同年合計配發82.1兆印尼盾的股利給財政部。

根據Danantara官網，成立宗旨是仿效新加坡淡馬錫的成功先例。淡馬錫1974年創立以來的股東總回報率達14%，截至去年3月的全球投資組合價值2,840億美元。

印尼 新加坡

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