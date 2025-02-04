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看看這家衛浴品牌如何撈過界 跨足晶片製造還意外做得很好

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
Toto生產可用於半導體製造設備的靜電吸盤，成為帶動該公司營收成長的推手。此為示意圖，並非Toto馬桶。美聯社
Toto生產可用於半導體製造設備的靜電吸盤，成為帶動該公司營收成長的推手。此為示意圖，並非Toto馬桶。美聯社

日本衛浴品牌Toto向來是民眾採購免治馬桶首選，但這家衛浴大廠其實也有半導體製造設備的零件事業，且該部門正在擴大版圖，並成為催動該公司成長的新引擎。

Toto陶瓷部門的營業利益，自2022年以來就持續飆升，關鍵在於其生產、可用於半導體製造設備的靜電吸盤。該部門營業利益在本會計年度（2024年4月到2025年3月）可望達到200億日圓。而且該部門利潤豐厚，營益率超過40%，遠高於Toto整體的7%左右。

靜電吸盤可以在微影並用蝕刻方式形成電路的階段中，固定矽晶圓，原理是用靜電，而非物理的方式，以免刮到矽晶圓。由於矽晶圓的溫度必須均衡地控制，這需要相當高的技術。

Toto開發這項技術，可溯及40年多年前。然而，這個事業多年來卻不賺錢，是近幾年來隨著半導體市場蓬勃發展才漸入佳境。

隨著晶片製造商開始以「堆疊」的方式來提升電晶體密度，Toto的靜電吸盤因而備受矚目，這是因為半導體製程變得日益精密，耐用性就變得日益重要。Toto高層說：「加入氧化鋁等硬化材料的高功能陶瓷，又硬又抗裂，Toto在製作衛浴陶瓷的時候，就擁有一種耐用的原料混合方式，如今也將其用於半導體領域。」

隨著訂單增加，Toto在2020年投資約118億日圓來增產。過去四年，又增聘20%的人手。如今Toto也規劃今年建造額外的新工廠。

此外，Toto計劃跨足「後段製程」，也就是切割和封裝晶片。

免治馬桶 半導體 靜電

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