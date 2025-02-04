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「構成不可接受的風險」 澳洲禁止政府系統、設備使用DeepSeek

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
澳洲禁止所有政府系統和設備使用DeepSeek的人工智慧(AI)服務。路透
澳洲禁止所有政府系統和設備使用DeepSeek的人工智慧(AI)服務。路透

澳洲禁止所有政府系統和設備使用DeepSeek的人工智慧(AI)服務，成為首批對這家中國大陸AI新創公司採取直接行動的國家之一。

澳洲內政部長伯克(Tony Burke)在一份聲明中表示，DeepSeek所有產品、應用和服務都將以國家安全為由從政府系統中移除，立即生效。他表示，該國情報機構的威脅評估發現，該技術構成不可接受的風險。

伯克說：「人工智慧是一項充滿潛力和機遇的技術，但當我們的機構發現國家安全風險時，政府將毫不猶豫地採取行動。」為防外界批評澳洲此舉僅僅是因為DeepSeek來自中國大陸，他補充說，政府的做法「與特定國家無關，專注於澳洲政府和我們的資產所面臨的風險」。

此項行動並不涉及普通公民的個人設備，但伯克在聲明中鼓勵所有澳洲人思考他們的個人數據如何在網上被使用，採取措施「了解網路足跡，保護個人隱私」。

義大利是最早禁用DeepSeek的國家之一。台灣行政院及所屬公務機關，美國國會、美國國防部和海軍、美國太空總署與德州，都已經宣布禁用DeepSeek。

DeepSeek 澳洲 美國

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