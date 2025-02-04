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英特爾禍不單行！技術慘輸台積電 還可能遭陸調查

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
中國大陸監管機關據傳正評估是否正式對英特爾展開調查。 路透
中國大陸監管機關據傳正評估是否正式對英特爾展開調查。 路透

在美國總統川普對中國大陸商品加徵10%關稅後，北京當局旋即採取反擊措施。除了對Google展開反托拉斯調查，中國大陸據傳也盯上美國晶片製造商英特爾（Intel）。

英國金融時報（FT）引述知情人士說法報導，中國大陸監管機關目前正評估正式對英特爾展開調查，但這項調查屬於哪種類型，目前還不得而知。知情人士透露，中國大陸是否正式對英特爾展開調查，可能取決於美中關係是好是壞；中國大陸國家主席習近平預計未來幾天與川普對談。

中國大陸是英特爾全球最大市場，超越美國。申報文件顯示，2024年英特爾中國大陸營收達到155億美元，占全球營收29%；英特爾未立即回覆置評請求。

川普 英特爾 關稅

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