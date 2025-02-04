英飛凌上修展望股價暴漲逾10% 就怕「1因素」攪局

德國車用半導體製造大廠英飛凌（Infineon）上季營收和本季營收預估雙雙高於預期，全年展望也獲得上修。如此業績在該公司身處的產業景氣持續低迷之際，成為一大亮點。英飛凌股價4日盤中暴漲逾12%，寫下九個月來最大漲幅。

英飛凌4日表示，2025年9月底止的2025年度營收比起前一年度預估持平或微幅成長，而非原本預測的小幅下滑，原因是歐元對美元走貶。英飛凌年度第1季營收下滑8%至34億歐元（35億美元），但仍優於分析師預期的32億美元。3月止的本季營收應會維持在36億歐元左右，高於分析師平均預估的34億歐元。

英飛凌股價4日在法蘭克福股市盤中最多勁揚12.5%，報35.17歐元，是去年5月以來最大盤中漲幅；英飛凌股價過去12個月約漲3.3%。

不過，英飛凌財務長施耐德（Sven Schneider）警告，川普政府的關稅帶來不確定性，尤其是報復循環成形的話。施耐德說：「老實說，我們財測未將關稅大幅上升納入考量，因為我們仍未放棄，而且持續擁護自由貿易，關稅上升和以關稅反擊將是利空。」