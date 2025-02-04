快訊

新發現！精舍虐殺案現場驚見交通部退休官員 女信徒30萬交保

英飛凌上修展望股價暴漲逾10% 就怕「1因素」攪局

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
英飛凌4日上修全年財測，激勵股價暴漲逾12%。路透
英飛凌4日上修全年財測，激勵股價暴漲逾12%。路透

德國車用半導體製造大廠英飛凌（Infineon）上季營收和本季營收預估雙雙高於預期，全年展望也獲得上修。如此業績在該公司身處的產業景氣持續低迷之際，成為一大亮點。英飛凌股價4日盤中暴漲逾12%，寫下九個月來最大漲幅。

英飛凌4日表示，2025年9月底止的2025年度營收比起前一年度預估持平或微幅成長，而非原本預測的小幅下滑，原因是歐元對美元走貶。英飛凌年度第1季營收下滑8%至34億歐元（35億美元），但仍優於分析師預期的32億美元。3月止的本季營收應會維持在36億歐元左右，高於分析師平均預估的34億歐元。

英飛凌股價4日在法蘭克福股市盤中最多勁揚12.5%，報35.17歐元，是去年5月以來最大盤中漲幅；英飛凌股價過去12個月約漲3.3%。

不過，英飛凌財務長施耐德（Sven Schneider）警告，川普政府的關稅帶來不確定性，尤其是報復循環成形的話。施耐德說：「老實說，我們財測未將關稅大幅上升納入考量，因為我們仍未放棄，而且持續擁護自由貿易，關稅上升和以關稅反擊將是利空。」

分析師 半導體

延伸閱讀

大陸對美反制關稅10日才實施 學者：北京效法川普劇本

不滿加徵關稅 陸使館呼籲：治本之策是減少美國毒品需求

川普新關稅生效中國大陸回擊 兩大經濟體貿易戰升溫

不滿WSJ批「最愚蠢貿易戰」川普：反對關稅者 都被中國控制

相關新聞

看看這家衛浴品牌如何撈過界 跨足晶片製造還意外做得很好

日本衛浴品牌Toto向來是民眾採購免治馬桶首選，但這家衛浴大廠其實也有半導體製造設備的零件事業，且該部門正在擴大版圖，並...

「構成不可接受的風險」 澳洲禁止政府系統、設備使用DeepSeek

澳洲禁止所有政府系統和設備使用DeepSeek的人工智慧(AI)服務，成為首批對這家中國大陸AI新創公司採取直接行動的國...

英特爾禍不單行！技術慘輸台積電 還可能遭陸調查

在美國總統川普對中國大陸商品加徵10%關稅後，北京當局旋即採取反擊措施。除了對Google展開反托拉斯調查，中國大陸據傳...

英飛凌上修展望股價暴漲逾10% 就怕「1因素」攪局

德國車用半導體製造大廠英飛凌（Infineon）上季營收和本季營收預估雙雙高於預期，全年展望也獲得上修。如此業績在該公司...

瑞銀收購瑞信至今已裁逾萬人 完成整合估需140億美元

瑞銀（UBS）集團自2023年收購瑞士信貸（Credit Suisse）以來，裁員人數逾萬，卻也是整合瑞信的一大里程碑。...

營收獲利雙雙季減 任天堂調降全年財測、Switch銷售預測

日本遊戲大廠任天堂（Nintendo）上季營收和獲利雙雙下滑，均不如預期，該公司並調降全年財測與Switch銷售預測，從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。