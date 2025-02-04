日圓收窄跌幅 人民幣、澳紐幣走貶…陸對美祭出關稅反制

美國對中國大陸宣布加徵的關稅已經生效，中國大陸也宣布對美國部分商品加徵關稅反制，離岸人民幣下跌，日圓兌美元收斂跌幅。

日圓兌美元收復失地，美國對所有中國輸美商品加徵10%關稅的措施已於北京時間中午生效。

美元兌離岸人民幣上漲0.2%至7.3273；澳幣兌美元下跌0.7%至0.6182，紐西蘭元兌美元下跌0.8%至0.5588。

大陸財政部公告，2025年2月10日起，對原產於美國的部分進口商品加徵關稅。其中對煤炭、液化天然氣加徵15%關稅。 對原油、農業機械、大排量汽車、皮卡加徵10%關稅。