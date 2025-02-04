整理包／DeepSeek紅什麼？黃仁勳因它身價暴跌！影響、爭議一文看懂

近期的AI新星DeepSeek引起各界熱烈討論，不只對各國股市、產業造成強烈衝擊，AI教父黃仁勳也因此身價暴跌！DeepSeek究竟在紅什麼？為什麼影響這麼劇烈？本文帶你迅速了解。





DeepSeek（深度求索）是一款中國大陸公司推出的同名大型語言模型App，使用開源設計的人工智慧模型「DeepSeek V3」，聲稱性能與OpenAI的GPT-4o不相上下，但訓練成本及時間遠低於其他人工智慧開發公司。





現今AI模型講求算力，為了維持AI運作，需要大量的晶片能源，也因此提高AI產品的價位與門檻。然而DeepSeek主打「低成本高性能」，其開發成本不到600萬美金，使用的也不是最新晶片，而是輝達（NVIDIA）更久之前推出的A100加速器，成本相對低廉，硬體需求也更少，效能卻和其他AI模型相當，降低了進入人工智慧產業的門檻。





DeepSeek亮相後，各國股市受到強烈衝擊，1月27日美股期指和日本晶片股大跌，美歐科技股市值蒸發1兆美元，Nvidia暴跌近17%，市值蒸發近6000億，Nvidia執行長黃仁勳身價連帶暴跌，跌出全球富豪榜前10名。

不只影響金融，DeepSeek在技術方面打破現有的AI技術，以及對高階晶片的追求，除了在科技業投下震撼彈，也可能衝擊AI產品的定價，甚至翻轉目前由美國主導AI市場的地位，大幅影響未來全球產業發展。





DeepSeek的討論度有多高，爭議就有多大。DeepSeek強調「低成本」，號稱訓練成本僅約560萬美金，然而其母公司幻方量化（High-Flyer）在2022年美國禁止輝達賣高端晶片給中國大陸前，已購入大量A100加速器，並花費約1.39億美元打造AI超級電腦，到2023年才成立DeepSeek，若將AI超級電腦及其他技術成本算入，DeepSeek的成本遠不止自稱的560萬美金。

另外，採用閉源策略的OpenAI正在調查DeepSeek是否使用一種名為「蒸餾」（distillation）的技術來取用OpenAI的模型，若屬實，DeepSeek不僅違反OpenAI的服務條款，也會有侵犯智慧財產權的問題。





而最受人討論的還是DeepSeek的資安問題，目前台灣的公務機關全面禁用DeepSeek AI服務，美國國防部、國會、海軍、NASA、德州等也相繼禁止政府官方使用DeepSeek，歐洲國家也正在對DeepSeek進行調查。除了資安問題，DeepSeek還有侵犯隱私、違反個資保護等疑慮，模型語言訓練上也有思想審查的限制，更加深使用者對DeepSeek的不信任。