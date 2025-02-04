日本擬拉高所得稅開徵門檻 103萬日圓調至123萬

日本內閣會議今天決定2025年度稅制改革的相關法案，其中包含上調開徵所得稅門檻，從現行的年所得103萬日圓（約新台幣22萬元）調至123萬日圓（約新台幣26萬元）。

共同社報導，新規定預計適用2025年度所得，不過法案仍待朝野協商與國會表決通過，因此可能會有所調整。

根據日本智庫「第一生命經濟研究所」試算，若有配偶的上班族，年收入400萬日圓可減免5000日圓，年收入600萬日圓的話，得以減免1萬日圓。

另外，日本政府為了確保勞動力，也計劃放寬撫養19歲至22歲大學生年齡層家庭的特定撫養免稅條件。這項條件原本規定子女年收入在103萬日圓以下，新的法案內容將門檻上調至150萬日圓。

共同社指出，這些減稅措施預計使2025年度徵收到的所得稅，減少約6750億日圓（約新台幣1458億元）。