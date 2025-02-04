Palantir全年營收展望超出預期 盤後股價飆漲逾23%
Palantir（帕蘭堤）盤後股價飆漲，這家軟體公司公布全年營收預測超出分析師所料。執行長卡普（Alex Karp）表示，這要歸功於人工智慧（AI）軟體需求「強勁且無抑制的自發成長」。
Palantir周一發布新聞稿說，2025年營收將在37.5億美元左右，經調整的營業淨利將達15.6億美元。相較之下，分析師平均預測營收為35.4億美元，營業利益為13.7億美元。
Palantir以國安相關業務著稱，近年來其AI平台更受矚目。該公司2024年股價飆漲340%，受益於投資人對AI的狂熱情，而愈來愈企業和政府客戶開始使用該公司資料分析軟體。
去年第4季營收年增36%，達到8億2,750萬美元，高於分析師原估的7億7,590萬美元。不計特定項目的每股獲利為14美分，也高於市場預期的11美分。
Palantir周一紐約市場創下83.74美元的歷史新高，盤後交易中再飆漲逾23%。
隨著Palantir與美國國防部的合作更加緊密，上季來自美國政府的銷售額成長45%，達到3.43億美元；來自美國企業的營收則成長64%，達到2.14億美元。
在財報公布後的電話會議中，分析師問到馬斯克領導的政府效率部（DOGE）對削減聯邦預算的潛在影響時，Palantir技術長桑卡（Shyam Sankar）說：「Palantir真正的競爭來自政府缺乏財政責任。DOGE將為政府帶來任人唯才制和透明度，促進更接近商業市場的運作方式。」
Palantir預測，2025年來自美國企業的業績將成長約54%，達到10.8億美元。
卡普在致股東信中表示，Palantir正處於「新階段」，並提醒警告其他未能挺身支持美國利益的美國企業，勿陷入「技術上的自滿」。
卡普在電話會議中強調：「我們熱愛破壞。破壞終究暴露什麼是行不通的，過程中會有起伏，這是一場革命，而有些人會因此被斬首。」
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