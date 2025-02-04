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美超微宣布將於2月11日更新營運報告 盤後大漲9%
美超微電腦（Super Micro Computer）周一盤後交易大漲9%，這家人工智慧（AI）伺服器供應商表示，將於2月11日美股收盤後更新營運報告。
美超微必須在2月25日之前提交去年6月30日止的會計年度財報、截至去年9月30日的單季財報，以及所有其他必要的文件，以確保股票能繼續在那斯達克交易所掛牌交易。
美超微今年來截至周一股價已下跌12%。該公司去年聘請了新的獨立審計師BDO USA，接替原先辭職的安永會計師事務所，設法維持上市地位。
據彭博彙整的分析師評價，美超微電腦目前有4個「買進」評級、7個「持有」評級及2個「賣出」評級，目標價平均為39.30美元。
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