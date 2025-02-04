快訊

大S流感病逝震驚全台…台中診所大爆滿 醫：病人暴增1倍

台積電開高15元 帶動台股走揚141點開22,836點

iOS 18.4讓Siri強化3個超能力！專家曝「Vision Pro的未來有希望了」

聽新聞
0:00 / 0:00

美超微宣布將於2月11日更新營運報告 盤後大漲9%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美超微必須在2月25日之前補交財報，否則將面臨自那斯達克下市危機。路透
美超微必須在2月25日之前補交財報，否則將面臨自那斯達克下市危機。路透

美超微電腦（Super Micro Computer）周一盤後交易大漲9%，這家人工智慧（AI伺服器供應商表示，將於2月11日美股收盤後更新營運報告。

美超微必須在2月25日之前提交去年6月30日止的會計年度財報、截至去年9月30日的單季財報，以及所有其他必要的文件，以確保股票能繼續在那斯達克交易所掛牌交易。

美超微今年來截至周一股價已下跌12%。該公司去年聘請了新的獨立審計師BDO USA，接替原先辭職的安永會計師事務所，設法維持上市地位。

據彭博彙整的分析師評價，美超微電腦目前有4個「買進」評級、7個「持有」評級及2個「賣出」評級，目標價平均為39.30美元。

AI 伺服器 美股 美超微

延伸閱讀

全民權證／微星 挑價內外10%

力積電（6770）「漲停」停不了…12月每股淨損0.01元！網：低調年後超車聯電

ASIC和光通訊是今年AI主流

力積電（6770）漲停不對勁？網曝陰謀論：主力配合消息面拉抬

相關新聞

美超微宣布將於2月11日更新營運報告 盤後大漲9%

美超微電腦（Super Micro Computer）周一盤後交易大漲9%，這家人工智慧（AI）伺服器供應商表示，將於2...

Palantir全年營收展望超出預期 盤後股價飆漲逾23%

Palantir（帕蘭堤）盤後股價飆漲，這家軟體公司公布全年營收預測超出分析師所料。執行長卡普（Alex Karp）表示...

金價再創歷史新高 銅價上漲、國際原油小幅走高

川普關稅威脅之下，黃金受避險需求推動再創歷史新高，倫敦銅價上漲。美國暫緩對墨西哥課徵關稅後，原油收斂漲幅。

NXP財測不如預期 工業和汽車晶片需求持續停滯

德國的恩智浦半導體（NXP）給出令人失望的第一季營收預測，顯示工業與汽車晶片需求仍陷於停滯的狀況。

川普暫緩實施加墨關稅 美元漲勢收斂、加幣披索雀躍

美國總統川普宣布對美國三大貿易夥伴加徵關稅之後，美元指數一度大漲近1.4%。不過，川普對墨西哥的關稅延後一個月生效後，美...

台積電ADR大跌4.6% 較台北溢價仍逾23%

台積電ADR周一（3日）大跌4.6%，收在199.80美元，較台北交易溢價23.5%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。