金價再創歷史新高 銅價上漲、國際原油小幅走高
川普關稅威脅之下，黃金受避險需求推動再創歷史新高，倫敦銅價上漲。美國暫緩對墨西哥課徵關稅後，原油收斂漲幅。
金價漲至歷史新高
美國總統川普向加拿大、墨西哥和中國大陸加徵關稅，並威脅對歐盟採取同樣措施後，黃金受避險需求推動創下歷史新高。
金價一度上漲1.2%，至每英兩2,830.74美元，超過上周五創下的歷史新高。由於擔憂川普政策對全球經濟的影響，投資者湧向黃金和日圓等避險資產，而全球股市和加密幣則重挫。
截至紐約時間下午4:13，黃金現貨上漲0.6%，報2816.44美元；白銀現貨上漲0.6%，報31.492美。
銅價上漲
美國總統川普表示，希望和烏克蘭達成協議，要求烏克蘭提供稀土資源，以換取國防援助。
截至收盤，倫敦金屬交易所銅價上漲0.6%，報每公噸9,099美元。
原油：油價收斂漲幅
美國暫緩對墨西哥加徵關稅，緩解了對短期供應受限的疑慮。
西德州中級原油（WTI）期貨上漲0.9%，收於每桶73美元上方，收窄了早前高達3.7%的漲幅。
WTI期貨早盤躍升，漲幅超過全球基準布蘭特原油，反映美國原油供應需求可能增加，以補充加拿大可能減供每天向美國輸送的400萬桶原油。
但漲勢隨後消退，WTI甚至短暫下跌，因為股市走低和美元上漲表明投資者擔心貿易戰將阻礙全球經濟。
ING Groep NV大宗商品策略主管Warren Patterson說：「對美國最大原油供應國徵收關稅將推高原油價格，尤其是成品油價格，」「雖然這可能在短期內起到支撐作用，但我們可能不需要等待太久就能看到避險舉止，因為引發了對全球經濟成長的疑慮」。
除了加拿大，美國每天 從墨西哥進口約50萬桶原油。由於預期煉油商將面臨更高成本，紐約市場汽油期貨一度飆升6.5%。
3月交割的WTI原油期貨上漲0.9%，結算價報每桶73.16美元；4月交割的布倫特原油期貨上漲0.4%，至每桶75.96美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言