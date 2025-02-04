金價再創歷史新高 銅價上漲、國際原油小幅走高

川普關稅威脅之下，黃金受避險需求推動再創歷史新高，倫敦銅價上漲。美國暫緩對墨西哥課徵關稅後，原油收斂漲幅。

金價漲至歷史新高

美國總統川普向加拿大、墨西哥和中國大陸加徵關稅，並威脅對歐盟採取同樣措施後，黃金受避險需求推動創下歷史新高。

金價一度上漲1.2%，至每英兩2,830.74美元，超過上周五創下的歷史新高。由於擔憂川普政策對全球經濟的影響，投資者湧向黃金和日圓等避險資產，而全球股市和加密幣則重挫。

截至紐約時間下午4:13，黃金現貨上漲0.6%，報2816.44美元；白銀現貨上漲0.6%，報31.492美。

銅價上漲

美國總統川普表示，希望和烏克蘭達成協議，要求烏克蘭提供稀土資源，以換取國防援助。

截至收盤，倫敦金屬交易所銅價上漲0.6%，報每公噸9,099美元。

原油：油價收斂漲幅

美國暫緩對墨西哥加徵關稅，緩解了對短期供應受限的疑慮。

西德州中級原油（WTI）期貨上漲0.9%，收於每桶73美元上方，收窄了早前高達3.7%的漲幅。

WTI期貨早盤躍升，漲幅超過全球基準布蘭特原油，反映美國原油供應需求可能增加，以補充加拿大可能減供每天向美國輸送的400萬桶原油。

但漲勢隨後消退，WTI甚至短暫下跌，因為股市走低和美元上漲表明投資者擔心貿易戰將阻礙全球經濟。

ING Groep NV大宗商品策略主管Warren Patterson說：「對美國最大原油供應國徵收關稅將推高原油價格，尤其是成品油價格，」「雖然這可能在短期內起到支撐作用，但我們可能不需要等待太久就能看到避險舉止，因為引發了對全球經濟成長的疑慮」。

除了加拿大，美國每天 從墨西哥進口約50萬桶原油。由於預期煉油商將面臨更高成本，紐約市場汽油期貨一度飆升6.5%。

3月交割的WTI原油期貨上漲0.9%，結算價報每桶73.16美元；4月交割的布倫特原油期貨上漲0.4%，至每桶75.96美元。