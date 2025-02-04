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川普暫緩實施加墨關稅 美元漲勢收斂、加幣披索雀躍

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普關稅決策牽動墨西哥披索，兌美元一夕間由崩跌3%轉為勁升1.5%。路透
川普關稅決策牽動墨西哥披索，兌美元一夕間由崩跌3%轉為勁升1.5%。路透

美國總統川普宣布對美國三大貿易夥伴加徵關稅之後，美元指數一度大漲近1.4%。不過，川普對墨西哥的關稅延後一個月生效後，美元迅速收斂漲幅。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）在紐約尾盤漲幅收斂0.6%至108.990。在墨西哥總統薛恩鮑姆和川普宣布對墨西哥的關稅延後一個月生效後，美元在紐約午後時段收窄漲幅，墨西哥披索扭轉跌勢，兌美元尾盤轉而上漲1.5%，報20.3651。加拿大總理杜魯多隨後和川普通話後宣布，美國對加拿大的新關稅將暫緩一個月生效。加幣周一轉而升值0.8%至1.4428美元，扭轉了早前1.7%的跌幅。

歐元兌美元下跌0.7%至1.0288。

美元兌日圓下跌0.3%至154.73日圓，避險買盤提振了日圓走勢；日圓和英鎊是唯二兌美元上漲的主要貨幣。

英鎊兌美元上漲不到0.1%至1.2401，在全球金融市場因美國總統川普引爆的貿易戰而緊張不已之際，英鎊出人意料地成為避險貨幣。

墨西哥 川普 美元 美國 關稅

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