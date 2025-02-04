台積電ADR大跌4.6% 較台北溢價仍逾23%
台積電ADR周一（3日）大跌4.6%，收在199.80美元，較台北交易溢價23.5%。
美國股市周一連續二日下跌，跌幅較早盤有所收斂。川普宣布對墨西哥和加拿大關稅暫緩一個月生效，緩解部分市場疑慮。
道瓊工業指數一度大跌逾650點，終場下跌122.75點，跌幅0.3%，報44,421.91點；標普500指數下跌45.96點，跌幅0.8%，報5,994.57點；科技股為主的那斯達克綜合指數下跌235.49點，跌幅1.2%，報19,391.96點。
輝達（NVIDIA）股價下跌2.8%。費城半導體指數下跌1.8%。
台灣加權股價指數昨天崩跌830.70點，收在22,694.71點。台積電（2330）重挫5.7%收在在1,070.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 160.85 -2.96 161.00 1.15
中華電 CHT 127.34 -0.85 125.50 1.47
台積電 TSM 1,321.36 -4.55 1,070.00 23.49
聯電 UMC 39.81 +4.15 40.50 -1.70
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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