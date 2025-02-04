快訊

最後關頭喊卡！川普：延緩加墨25%關稅1個月 24小時內與中方對話

大S病逝「流感不是感冒」 杜承哲曝送醫徵兆、高危險群

台積電ADR大跌4.6% 較台北溢價仍逾23%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR周一（3日）大跌4.6%，收在199.80美元，較台北交易溢價23.5%。（美聯社）
台積電ADR周一（3日）大跌4.6%，收在199.80美元，較台北交易溢價23.5%。（美聯社）

台積電ADR周一（3日）大跌4.6%，收在199.80美元，較台北交易溢價23.5%。

美國股市周一連續二日下跌，跌幅較早盤有所收斂。川普宣布對墨西哥和加拿大關稅暫緩一個月生效，緩解部分市場疑慮。

道瓊工業指數一度大跌逾650點，終場下跌122.75點，跌幅0.3%，報44,421.91點；標普500指數下跌45.96點，跌幅0.8%，報5,994.57點；科技股為主的那斯達克綜合指數下跌235.49點，跌幅1.2%，報19,391.96點。

輝達（NVIDIA）股價下跌2.8%。費城半導體指數下跌1.8%。

台灣加權股價指數昨天崩跌830.70點，收在22,694.71點。台積電（2330）重挫5.7%收在在1,070.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 160.85 -2.96 161.00 1.15

中華電 CHT 127.34 -0.85 125.50 1.47

台積電 TSM 1,321.36 -4.55 1,070.00 23.49

聯電 UMC 39.81 +4.15 40.50 -1.70

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

ADR 台積電 指數 科技股

延伸閱讀

台股活水來了…勞動基金3,520億銀彈上膛 伺機布局

金蛇年開紅盤補跌 半導體、AI族、千金股淪重災區

大摩挺台積 目標價1,388元

因應台積電進駐學生增 楠梓國小2期工程開工

相關新聞

墨西哥關稅停徵一個月 道指收復早盤大部分跌幅

美國總統川普表示，將暫停對墨西哥徵收關稅一個月，隨後道瓊工業指數大幅回升，收復了早盤的大幅跌幅。

黑色星期一…美元走強美股早盤跌 歐亞股市一片綠

美國將自4日起對加拿大和墨西哥商品課徵25%關稅，並對中國大陸商品加徵10%關稅。加墨陸三國貨幣首當其衝3日全面重貶，D...

NXP財測不如預期 工業和汽車晶片需求持續停滯

德國的恩智浦半導體（NXP）給出令人失望的第一季營收預測，顯示工業與汽車晶片需求仍陷於停滯的狀況。

川普暫緩實施加墨關稅 美元漲勢收斂、加幣披索雀躍

美國總統川普宣布對美國三大貿易夥伴加徵關稅之後，美元指數一度大漲近1.4%。不過，川普對墨西哥的關稅延後一個月生效後，美...

台積電ADR大跌4.6% 較台北溢價仍逾23%

台積電ADR周一（3日）大跌4.6%，收在199.80美元，較台北交易溢價23.5%。

歐洲通膨意外升溫

歐元區上月通膨意外升溫，進一步支持歐洲央行（ECB）謹慎降息的立場，在歐洲成長低迷、又面臨川普關稅威脅之際，更添歐洲政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。