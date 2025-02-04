川普貿易戰威脅籠罩 美股收盤挫跌
美國總統川普（Donald Trump）向貿易夥伴發出關稅威脅，市場對此不安，雖然稍早確認美國要把課徵加拿大和墨西哥輸美商品關稅的時間延後，但美股主要指數今天仍收跌。
道瓊工業指數下跌122.75點或0.28%，收44421.91點。
標準普爾指數下挫45.96點或0.76%，收5994.57點。
那斯達克指數挫跌235.48點或1.20%，收19391.96點。
費城半導體指數重挫91.04點或1.82%，收4924.81點。
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