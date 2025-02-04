快訊

最後關頭喊卡！川普：延緩加墨25%關稅1個月 24小時內與中方對話

大S病逝「流感不是感冒」 杜承哲曝送醫徵兆、高危險群

美股收斂跌幅 川普對墨加關稅同意暫緩一個月

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普針對墨西哥、加拿大和中國大陸提出的關稅措施震撼全球市場，投資人紛紛避往避險資產。路透
川普針對墨西哥、加拿大和中國大陸提出的關稅措施震撼全球市場，投資人紛紛避往避險資產。路透

美國股市周一連續二日下跌，跌幅較早盤有所收斂，但市場仍對美國總統川普的關稅威脅感到不安。川普針對墨西哥、加拿大和中國大陸提出的關稅措施震撼全球市場，投資人紛紛避往避險資產。

川普宣布將對墨西哥的新關稅延後一個月生效，墨西哥同意派遣1萬名國民兵加強北境把關，阻止尤其芬太尼非法毒品流動，這消息緩解部分市場疑慮。

道瓊工業指數一度大跌逾650點，終場下跌122.75點，跌幅0.3%，報44,421.91點；標普500指數下跌45.96點，跌幅0.8%，報5,994.57點；科技股為主的那斯達克綜合指數下跌235.49點，跌幅1.2%，報19,391.96點。

儘管汽車製造商、晶片股與工業類股跌幅收斂，但依然領跌。輝達（NVIDIA）股價下跌2.8%。費城半導體指數下跌1.8%。以台積電ADR大跌4.6%跌幅最重。

投資人拋售汽車製造商通用汽車（General Motors）、物流巨頭聯邦快遞（FedEx）、鐵路營運商Union Pacific以及倉儲公司GXO Logistics的股票。通用汽車股價下跌約3.2%，盤中一度下跌超過9%。

隨著投資人轉向債券和黃金等避險資產，美國公債殖利率小幅下降。美國10年期美國公債殖利率從上周五的4.566%降至4.542%。現貨黃金價格則創下歷史新高。

被稱為「華爾街恐慌指標」的Cboe波動率指數（VIX）觸及一週高點後回落至18.6。

川普政府提出的關稅措施被視為其談判策略的一環，但市場對可能帶來的經濟影響存有疑慮。加拿大總理杜魯多表示，川普已同意將對加拿大的新關稅暫時擱置30天，但如果貿易戰成為現實，對美國經濟的影響仍充滿不確定性。

高盛策略師警告，隨著川普政府的最新一輪關稅措施削弱企業獲利預測，未來幾個月美國股市可能面臨5%的下跌風險。

美國供應管理協會（ISM）數據顯示，美國製造業1月出現兩年多來的首見擴張。幾家大公司也將於本周公布季度財報。

Tyson Foods股價上漲2.2%，該公司調高年度業績展望；IDEXX Laboratories股價大漲11.1%，因第4季獲利和營收超出預期。

川普 指數 美國

延伸閱讀

加國態度放軟 承諾阻毒品入美 川普：關稅暫停一個月

聯合報社論／川普增稅與DeepSeek：誰有助益全球經濟？

加國倡「拒買美國貨」 川普提撤關稅3條

川普暫緩對墨西哥輸美商品課徵關稅 延期一個月

相關新聞

墨西哥關稅停徵一個月 道指收復早盤大部分跌幅

美國總統川普表示，將暫停對墨西哥徵收關稅一個月，隨後道瓊工業指數大幅回升，收復了早盤的大幅跌幅。

黑色星期一…美元走強美股早盤跌 歐亞股市一片綠

美國將自4日起對加拿大和墨西哥商品課徵25%關稅，並對中國大陸商品加徵10%關稅。加墨陸三國貨幣首當其衝3日全面重貶，D...

NXP財測不如預期 工業和汽車晶片需求持續停滯

德國的恩智浦半導體（NXP）給出令人失望的第一季營收預測，顯示工業與汽車晶片需求仍陷於停滯的狀況。

川普暫緩實施加墨關稅 美元漲勢收斂、加幣披索雀躍

美國總統川普宣布對美國三大貿易夥伴加徵關稅之後，美元指數一度大漲近1.4%。不過，川普對墨西哥的關稅延後一個月生效後，美...

台積電ADR大跌4.6% 較台北溢價仍逾23%

台積電ADR周一（3日）大跌4.6%，收在199.80美元，較台北交易溢價23.5%。

歐洲通膨意外升溫

歐元區上月通膨意外升溫，進一步支持歐洲央行（ECB）謹慎降息的立場，在歐洲成長低迷、又面臨川普關稅威脅之際，更添歐洲政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。