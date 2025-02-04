美股收斂跌幅 川普對墨加關稅同意暫緩一個月

美國股市周一連續二日下跌，跌幅較早盤有所收斂，但市場仍對美國總統川普的關稅威脅感到不安。川普針對墨西哥、加拿大和中國大陸提出的關稅措施震撼全球市場，投資人紛紛避往避險資產。

川普宣布將對墨西哥的新關稅延後一個月生效，墨西哥同意派遣1萬名國民兵加強北境把關，阻止尤其芬太尼非法毒品流動，這消息緩解部分市場疑慮。

道瓊工業指數一度大跌逾650點，終場下跌122.75點，跌幅0.3%，報44,421.91點；標普500指數下跌45.96點，跌幅0.8%，報5,994.57點；科技股為主的那斯達克綜合指數下跌235.49點，跌幅1.2%，報19,391.96點。

儘管汽車製造商、晶片股與工業類股跌幅收斂，但依然領跌。輝達（NVIDIA）股價下跌2.8%。費城半導體指數下跌1.8%。以台積電ADR大跌4.6%跌幅最重。

投資人拋售汽車製造商通用汽車（General Motors）、物流巨頭聯邦快遞（FedEx）、鐵路營運商Union Pacific以及倉儲公司GXO Logistics的股票。通用汽車股價下跌約3.2%，盤中一度下跌超過9%。

隨著投資人轉向債券和黃金等避險資產，美國公債殖利率小幅下降。美國10年期美國公債殖利率從上周五的4.566%降至4.542%。現貨黃金價格則創下歷史新高。

被稱為「華爾街恐慌指標」的Cboe波動率指數（VIX）觸及一週高點後回落至18.6。

川普政府提出的關稅措施被視為其談判策略的一環，但市場對可能帶來的經濟影響存有疑慮。加拿大總理杜魯多表示，川普已同意將對加拿大的新關稅暫時擱置30天，但如果貿易戰成為現實，對美國經濟的影響仍充滿不確定性。

高盛策略師警告，隨著川普政府的最新一輪關稅措施削弱企業獲利預測，未來幾個月美國股市可能面臨5%的下跌風險。

美國供應管理協會（ISM）數據顯示，美國製造業1月出現兩年多來的首見擴張。幾家大公司也將於本周公布季度財報。

Tyson Foods股價上漲2.2%，該公司調高年度業績展望；IDEXX Laboratories股價大漲11.1%，因第4季獲利和營收超出預期。