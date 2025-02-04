美國暫緩對墨西哥課關稅 歐股跌幅縮小收盤下挫

中央社／ 倫敦3日綜合外電報導

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）與美國總統川普（DonaldTrump）對談後，美國暫緩對墨國商品徵關稅並延期1個月，歐洲股市今天尾盤跌幅縮小，主要指數收挫逾1%。

倫敦FTSE 100指數下跌90.40點或1.04%，收8583.56點。

法蘭克福DAX指數挫跌303.81點或1.40%，收21428.24點。

巴黎CAC 40指數下挫95.25點或1.20%，收7854.92點。

川普 指數 美國

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