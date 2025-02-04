川普暫緩對墨西哥輸美商品課徵關稅 延期一個月

美國總統川普與墨西哥總統薛恩鮑姆進行對談後，兩人今天都表示，美國同意把開始課徵墨西哥輸美商品關稅的時間延期一個月。

薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）於社群媒體X平台發文：「我們與川普（Donald Trump）總統進行了良好對談，相當尊重兩國關係和主權。」

她說道：「墨西哥會立即派出1萬名國家衛隊（National Guard）人員加強管控北部邊境，以防止毒品從墨西哥販運到美國。」

她還提到：「美國致力於防止威力強大的武器販運到墨西哥。」

薛恩鮑姆強調，美墨兩國團隊將於今天開始就安全及貿易議題展開工作，「從現在起暫緩課徵關稅一個月」。

川普也在社群媒體貼文證實暫緩對墨西哥輸美商品課徵關稅的決定，還說他與薛恩鮑姆的對談「非常友好」， 美墨兩國會在這一個月的時間進行談判。

川普本月1日宣布，從4日起對加拿大和墨西哥輸美商品徵25%關稅，原因是非法移民與毒品問題構成「重大威脅」，這使薛恩鮑姆一度揚言要採取報復性措施。